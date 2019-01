El sábado 25 se presenta en Los Santos el libro de Diego Hidalgo 'Lo que creo saber» Diego Hidalgo. :: l. p. LUCIO POVES Jueves, 10 enero 2019, 08:50

El sábado 25 de enero se presentará en Extremadura el libro de Diego Hidalgo 'Lo que creo saber'. Será en la Casa de la Cultura de Los Santos de Maimona a partir de las 20 horas.

«En los tres últimos años -señala el autor- he escrito un borrador de mis memorias en el que he volcado todos mis recuerdos. Mi borrador tiene más de 1.800 páginas y debo reducir su extensión lo más posible».

«En mis charlas y conferencias a mis ahijados de los Colegios del Mundo Unido y en numerosas reuniones con jóvenes, he observado que a lo que prestan más atención no es a mi análisis de los problemas de la sociedad, ni a mis preocupaciones por el futuro, sino a estas listas de lecciones que me ha ido dando la vida y de consejos a personas que, como yo, han querido y quieren cambiar el mundo, y sobre todo a las que quieren emprender un proyecto individual o colectivo», asegura Hidalgo, quien añade que «de esta idea nace 'Lo que creo saber', un librito lleno de consejos de una persona que ha vivido y se ha interrelacionado mucho en todo el mundo. Estas lecciones y consejos, ilustrando con algunas anécdotas dónde y de quién los he recibido, están ordenados en cuatro capítulos. «Es una guía práctica de comportamientos sobre todo, espera Diego Hidalgo, para jóvenes.

«Espero que, al recoger enseñanzas de una vida profesional larga y plena, este librito sea algo más útil y sirva de guía sobre todo a jóvenes que quieran dedicar su vida a que el mundo mejore, o al menos a que no se deshaga», señala Diego Hidalgo Schnur, patrono fundador de la Fundación Maimona.