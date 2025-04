Ropa extremeña para escuchar la Semana Santa de Sevilla

Los componentes de las bandas de música de Semana Santa 'Cigarreras' y 'Tres caídas' de Sevilla lucirán este año sudaderas diseñadas en Almendralejo en las ... que un código QR permitirá escuchar todo repertorio de sus bandas con solo aproximar el teléfono móvil a la prenda, gracias a una conocida aplicación móvil. La idea se le ocurrió a Jesús Núñez García, un joven empresario de la impresión textil y la serigrafía. «Yo tenía la idea, pero quería que alguien muy cofrade, sobre esa idea, le terminase de dar otro toque».

Así fue como decidió recurrir al estudiante de Diseño Juan Jesús Gomato, un joven de Almendralejo y muy devoto de las cofradías. «Y él lo remató, estoy muy contento». Jesús, que es natural de Fuentes de León, pero reside desde hace una década en Almendralejo, fue el que tuvo la idea de diseñar esa ropa costalera y se la ofreció a estas bandas de Sevilla. «Yo quería hacer algo divertido, algo gracioso, algo que cualquier persona se lo pueda poner y saqué un diseño».

La idea del emprendedor extremeño era sacar un producto que encuadrase la gracia sevillana, «que es muy complicado cuando no eres de Sevilla» y, a la misma vez, el mundo cofrade, «que son las dos cosas que más gustan en la capital hispalense, las cofradías y la guasa sevillana». Algo que parece reflejar a la perfección el lema 'Alexa, ponme a ... Las Cigarreras'.

Pero la novedosa idea de Gomato ha sorprendido al mismo Jesús y también el éxito de las prendas. «Es que estas bandas venden todo el año, no solo en Sevilla o en Andalucía». Y es el primer año, por lo que confía en que el negocio vaya a más.

Además de esos encargos, ha logrado introducir sus productos en la conocida tienda de costales El Mosca, donde compran hermandades y cofradías de toda Andalucía y Extremadura. «Tú vas trabajando en lo tuyo y luego te sorprende algo que tiene más éxito y no te lo esperabas».

Aunque lleva apenas un año con el negocio, ya ha lanzado pañoletas para la Virgen patrona de Fuentes del León y la de Almendralejo con una buena acogida por parte de los vecinos.

Sin embargo, no quiere cerrarse solo a los productos relacionados con la Semana Santa. «No es que me lo haya propuesto, pero muchas veces los caminos te llevan a algo que no te lo esperas», confiesa contento. De hecho, cree que con el auge del turismo de interior y rural que vive Extremadura, en muchos pueblos sería bueno contar con souvenirs y productos típicos que recuerden la estancia en ellos. Este éxito le ha llegado en el mejor momento, porque «ya estaba pensando en tirar la toalla».