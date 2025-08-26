HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Parque Tierno Galván de Don Benito. E. D.

El Rock'N'Blues de Don Benito cambia de nuevo al parque Tierno Galván

E. Domeque

Martes, 26 de agosto 2025, 07:45

El festival Rock'N'Blues sigue realizando ajustes a unos días de su celebración y, tras anunciar su traslado a Feval, finalmente la sesión vermú se celebrará en el parque municipal Tierno Galván. Cabe recordar que este segundo cambio se produce después de estar programado inicialmente en la plaza de España.

Debido a las previsiones de altas temperaturas, la organización decidió trasladar las actuaciones de Woody Blues Trío, Dianna Keys, Susan Santos y Tito Ramírez, que serán desde las 13.00 hasta las 18.30 horas.

«Somos conscientes de las molestias que este nuevo traslado puede ocasionar y pedimos disculpas por los inconvenientes», explican desde la organización, que entienden que esta decisión «también permitirá acercar la música al corazón de la ciudad y ofrecer un espacio más accesible», como previa a las actuaciones de Rulo y la Contrabanda, El Drogas, Burning y y Rattle Viper en el recinto Arena Las Cumbres.

