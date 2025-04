El Rock and Blues mantiene la incógnita sobre sus artistas

ESTRELLA DOMEQUE Miércoles, 10 de agosto 2022, 08:09 | Actualizado 08:22h. Comenta Compartir

Tras un primer amago de no celebrarse este año, el Rock and Blues Festival finalmente vuelve a la agenda cultural de Don Benito aunque en una fecha diferente a la habitual en el mes de mayo. En este 2022, el regreso del festival se atrasa hasta el 24 de septiembre, si bien, aún no se conoce cuál será el cartel. No obstante, son ya dos las convocatorias de prensa fallidas para presentar de forma oficial la cita musical.

El pasado 29 de julio se canceló con los medios ya convocados y ya ayer se suspendió de nuevo también apenas unos minutos antes de la hora prevista para la presentación en el salón del plenos del ayuntamiento dombenitense con la presencia de Carlos Gamir, director del festival, y Francisco Javier Martín Romo, concejal de Festejos.

Esta edición no ha estado exenta de polémica ya que el pasado mes de mayo, la promotora del festival, Biparock, emitía un comunicado anunciando que no se celebraría en este 2022 y reclamando el apoyo económico de instituciones como el Ayuntamiento de Don Benito, la Diputación de Badajoz o la Junta de Extremadura. «Un festival de este calibre es inviable sin la ayuda de los que deberían sentirse orgullosos de promover la cultura, generar trabajo o turismo», lamentaban entonces.

Dos años sin festival

Sin embargo, el pasado 19 de julio, la organización del festival daba a conocer esta nueva fecha del 24 de septiembre y desde entonces se espera para conocer qué artistas y grupos conformarán el cartel de esta edición que llega tras dos años sin poder realizarse por la pandemia. Nombres para los que todavía habrá que esperar y que se sumarán a algunos de los que ya han pasado por la cita musical en ediciones anteriores como Tequila, M-Clan, Danza Invisible, Loquillo, Los Secretos, Ilegales, Seguridad Social.

