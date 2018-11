Roban las imágenes de la Virgen y de dos mártires en la ermita de Arroyo de San Serván Las tres hornacinas de la ermita, vacías. Un grupo de cazadores dio la voz de alarma al encontrar cuadros de la ermita tirados ANTONIO GILGADO Badajoz Domingo, 4 noviembre 2018, 20:47

La alarma saltó a media mañana cuando un grupo de cazadores vio en el suelo dos cuadros de la ermita que estaba a 500 metros. Cualquier vecino de Arroyo de San Serván identifica las pinturas con la ermita.

Les extraño y subieron hasta el templo. Allí encontraron la cancela de hierro forzada y los cristales de la puerta de madera rotos. Al entrar vieron en el altar los tres huecos de las imágenes vacíos.

Alguien se había llevado la imagen de la Virgen de Perales, la patrona del pueblo, y la de los mártires San Serván y San Germán. El suceso se conoció pronto en el pueblo y a mediodía se llenó la explanada de gente recorriendo el canal de Lobón, por si a los ladrones también les había dado por tirar las tallas al vial de riego.

Miguel Monterrey fue uno de los que acudió a la búsqueda. Fue durante años responsable de la hermandad y uno de los que mejor conoce la ermita. Aunque mucha gente buscó por la zona no encontraron rastro de las imágenes ni de otras medallas expuestas para el rezo. Sospechan que los ladrones saquearon el templo y tiraron los cuadros en la huida.

La ermita se encuentra en el kilómetro 361 de la A-5 y el entorno lo rodea la pista asfaltada, el canal y la autovía. No es un templo abierto al culto y cuesta ubicar el momento exacto del asalto. Pero en el pueblo sospechan que no fue hace mucho tiempo porque los cuadros que encontraron los cazadores no estaban muy deteriorados. Casi no tienen barro, según ha comprobado Monterrey.

Un grupo de cazadores encontró estos cuadros de la ermita tirados en el campo.

Las imágenes no tienen valor histórico. La de la virgen se hizo en los años 50, según explica Monterrey y la de San Serván y San Germán se hizo en su mandato como hermano mayor, a principio de la década pasada. En esta pequeña iglesia junto a la bodega Marqués de Valdueza se celebra la romería de Arroyo el domingo posterior al Domingo de Resurrección y los devotos de Mérida inician cada 9 de diciembre el traslado de la mártir Santa Eulalia hasta Mérida. El resto del año, apenas tiene actividad, por lo que los saqueos son habituales. No hace mucho tiempo alguien se llevó la campana y en otra ocasión desaparecieron también los candelabros.