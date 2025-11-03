HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura?
Escultura robada de la Virgen del Buen Suceso, en Fuente del Maestre. HOY

Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en Fuente del Maestre

De unos 70 centímetros, estaba en la fachada de la ermita del mismo nombre sobre una hornacina; los ladrones han usado martillo y cincel para llevársela

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:06

Lamento en Fuente del Maestre (6.557 habitantes, comarca de Zafra). Los ladrones se han llevado la imagen de la Virgen del Buen Suceso, una ... escultura fechada en el siglo XVII que se encontraba en una hornacina situada en el exterior de la ermita de Santiago o conocida también como la ermita de la Señora del Buen Suceso o la de Santa Rita. El robo, según los vecinos del barrio, se produjo el domingo 26 de octubre y fue el lunes, esto es, hace una semana, cuando los fontaneses se dieron cuenta de este hecho. La Guardia Civil ha abierto una investigación.

