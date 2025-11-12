HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

Roba el bolso a una mujer mientras descargaba la compra de su coche en Valverde de Leganés

El autor utilizó una tarjeta de débito en varios establecimientos tanto en Valverde como en Badajoz, lo que permitió su identificación

Redacción

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:02

Comenta

La Guardia Civil ha identificado al autor del robo de un bolso en Valverde de Leganés, al que le imputan los delitos de hurto y estafa por el uso fraudulento de la tarjeta.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, día 4, en la calle Félix Rodríguez de la Fuente. Mientras una mujer descargaba la compra de su vehículo para introducirla en su domicilio, el autor aprovechó un momento de descuido de la víctima para sustraer el bolso, que contenía entre otros efectos personales una tarjeta de débito. Tras el robo, el autor utilizó esta tarheta en varios establecimientos comerciales tanto de Valverde de Leganés como en Badajoz.

Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil inició una investigación. Las pesquisas se centraron en la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de las zonas afectadas y de los comercios donde se había utilizado fraudulentamente la tarjeta bancaria. El visionado y análisis de estas grabaciones resultó fundamental para la identificación del sospechoso.

Una vez identificado, se procedió a la instrucción del correspondiente atestado con la identificación del autor de los hechos al que se le imputan los delitos de hurto y estafa por el uso fraudulento de la tarjeta. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Olivenza.

Las autoridades recomiendan establecer métodos de seguridad con el uso de las tarjetas de débito y crédito. Es recomendable activar la petición de PIN al usarlas en los comercios, sea la cantidad que sea, sin establecer un mínimo. También aconsejan activar todo tipo de notificación del uso de las mismas para intentar detectar estos caso lo antes posible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  3. 3

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  4. 4 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  5. 5 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  6. 6 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  7. 7 Los Javis se separan tras trece años de relación
  8. 8 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  9. 9 Rescatan a un hombre de 83 años de Plasencia tras pasar la noche desorientado en el campo
  10. 10 El escritor extremeño Javier Cercas desmiente la versión del rey Juan Carlos de sus memorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Roba el bolso a una mujer mientras descargaba la compra de su coche en Valverde de Leganés

Roba el bolso a una mujer mientras descargaba la compra de su coche en Valverde de Leganés