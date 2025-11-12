Roba el bolso a una mujer mientras descargaba la compra de su coche en Valverde de Leganés

Redacción Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:02 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha identificado al autor del robo de un bolso en Valverde de Leganés, al que le imputan los delitos de hurto y estafa por el uso fraudulento de la tarjeta.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, día 4, en la calle Félix Rodríguez de la Fuente. Mientras una mujer descargaba la compra de su vehículo para introducirla en su domicilio, el autor aprovechó un momento de descuido de la víctima para sustraer el bolso, que contenía entre otros efectos personales una tarjeta de débito. Tras el robo, el autor utilizó esta tarheta en varios establecimientos comerciales tanto de Valverde de Leganés como en Badajoz.

Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil inició una investigación. Las pesquisas se centraron en la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de las zonas afectadas y de los comercios donde se había utilizado fraudulentamente la tarjeta bancaria. El visionado y análisis de estas grabaciones resultó fundamental para la identificación del sospechoso.

Una vez identificado, se procedió a la instrucción del correspondiente atestado con la identificación del autor de los hechos al que se le imputan los delitos de hurto y estafa por el uso fraudulento de la tarjeta. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Olivenza.

Las autoridades recomiendan establecer métodos de seguridad con el uso de las tarjetas de débito y crédito. Es recomendable activar la petición de PIN al usarlas en los comercios, sea la cantidad que sea, sin establecer un mínimo. También aconsejan activar todo tipo de notificación del uso de las mismas para intentar detectar estos caso lo antes posible.