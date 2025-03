Los Reyes Magos contarán con 17 carrozas y varios grupos de pasacalles en Villanueva de la Serena

SOLEDAD GÓMEZ Viernes, 31 de diciembre 2021, 08:46 Comenta Compartir

Aunque la evolución de la pandemia será quien marque las actividades navideñas que continúan adelante, por ahora la cabalgata de Reyes en Villanueva de la Serena sigue programada. Así lo confirmó el alcalde, Miguel Ángel Gallardo, en el último pleno municipal. El primer edil especificó que se sigue trabajando en ella «aunque la pandemia marcará la decisión final o la búsqueda de una alternativa, porque hay mucha gente trabajando en ello». Gallardo añadió que no se quiere tirar por la borda el trabajo hecho hasta ahora en la confección de las carrozas, por lo que de momento no hay comunicación de una suspensión de la misma.

En total, serán 21 los colectivos participantes, de los cuales 17 desfilarán con carrozas y otros cuatro lo harán con diferentes pasacalles. Además, habrá un espectáculo que encabezará la cabalgata.

En este caso, son distintas entidades las encargadas de realizarlas, como las ampa de los colegios, asociaciones culturales, deportivas, club hípico, centro de formación o gimnasios, entre otros, que llevan varios meses realizando labores para elaborar carrozas de diferentes temáticas.

En cuanto al recorrido que realizará la comitiva, el Ayuntamiento informará en días próximos sobre cuál será, ya que podría haber alguna modificación respecto al de años anteriores. En un principio, el horario de salida será a las seis de la tarde.

Cabe recordar que el pasado año no se llevó a cabo la cabalgata como medida preventiva ante la situación de pandemia. Sin embargo, hace un año, esta decisión fue tomada con antelación suficiente como para que los colectivos no hubieran realizado las carrozas. Algo que no ocurre este 2022, cuando, a menos de una semana, las labores están ya prácticamente finalizadas.