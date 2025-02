Siete detenidos por la reyerta con varios heridos en Villanueva de la Serena

Una reyerta ocurrida este viernes en Villanueva de la Serena se ha saldado con varias personas heridas. La pelea se ha registrado en torno a ... las cinco de la tarde en la calle La Barca, ubicada en la barriada de la Cruz del Río. Varios hombres armados con bates de béisbol y otros que esgrimían pistolas de aire comprimido se han enfrentado en la vía pública, a plena luz del día, ante la atónita mirada de los vecinos que han presenciado los hechos, algunos de ellos desde sus ventanas.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y, según ha podido saber HOY, han sido detenidas siete personas relacionadas con este violento enfrentamiento entre dos familias de nacionalidad rumana. Se trata de seis hombres y una mujer de entre 18 y 48 años de edad. Fueron trasladados al hospital comarcal de Don Benito-Villanueva para recibir asistencia médica por las lesiones que sufrieron de distinta índole. Posteriormente, los arrestados fueron llevados a dependencias policiales para la instrucción del pertinente atestado del que se ha hecho cargo la Policía Judicial. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

Quejas vecinales

Tras lo sucedido, los vecinos del barrio de la Cruz del Río reivindican una mayor vigilancia en la zona y no descartan llevar a cabo acciones de protesta. «Los vecinos me han parado por la calle y me piden que actuemos», dice José Benítez, presidente de la asociación de vecinos de este barrio villanovense, «el sentir vecinal es iniciar algún tipo de movimiento reivindicativo porque la situación ha llegado al límite en un barrio tranquilo».

Benítez avanza que va a solicitar esta semana una entrevista con Miguel Ángel Gallardo para abordar el asunto, «porque creo que es de gravedad suficiente como para que nos reciba el alcalde». Asimismo, también va a pedir una reunión con la Policía Local y la Policía Nacional «para saber qué medidas se van a tomar y si se va a llevar a cabo una vigilancia exhaustiva».

El presidente del colectivo asegura que el barrio presume de diversidad, «aquí la convivencia es tranquila, a excepción de estas tres o cuatro familias extranjeras», sostiene, «no somos racistas, pero no vamos a consentir que la situación siga así y esperamos que se actúe porque no tienen porqué alterar la convivencia normal de un barrio; ojalá estas detenciones sirvan de ejemplo».

Pelea en Badajoz

Por otro lado, también este viernes, agentes de la Policía Nacional han tenido que intervenir en una «pequeña reyerta» entre dos mujeres en Badajoz. La pelea comenzó pasadas las tres de la tarde en el entorno del bar El rincón de la victoria, situado junto en el parque Virgen de la Victoria, la plaza que se abre frente a la estación de autobuses.

Las personas implicadas en el altercado han llegado a las manos, se han agredido tirándose del pelo y han empleado palos.

Tras recibir la llamada de alerta, en el lugar se personaron rápidamente cinco coches patrulla de la Policía Nacional. Su presencia fue suficiente para dar por resuelto el altercado, por lo que no se han llegado a abrir diligencias.