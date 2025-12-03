HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plaza de Extremadura acogerá a los aficionados en la previa. P. G.
ALMENDRALEJO

Las restricciones de tráfico por la Copa comienzan hoy en Almendralejo

Paco Galeano

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La Policía Local ha establecido las medidas de seguridad y regulación del tráfico que estarán vigentes antes, durante y después del partido que enfrentará mañana al CD Extremadura y al Sevilla CF en Copa.

De esta forma, a partir de las 15.00 horas de hoy quedará prohibido el estacionamiento en la calle Colombia, tramo entre Fray Alonso Cabezas y Plaza de Extremadura; en las traseras del fondo sur del estadio Francisco de la Hera; así como en la calle Fray Alonso Cabezas, desde la calle Badajoz hasta el cruce con calle Bolivia.

Los cortes de tráfico afectarán principalmente desde las 10.00 horas de mañana a las calles del entorno del estadio. La Policía Local se advierte también que podrán verse afectadas otras vías en función de la afluencia de público.

Se recomienda a los almendralejenses acudir al estadio a pie, mientras que al resto se les invita a utilizar, como principal zona de estacionamiento, la explanada del recinto ferial, habilitada para autobuses y turismos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  4. 4 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres
  6. 6 Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  9. 9 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  10. 10 Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las restricciones de tráfico por la Copa comienzan hoy en Almendralejo

Las restricciones de tráfico por la Copa comienzan hoy en Almendralejo