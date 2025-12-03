Las restricciones de tráfico por la Copa comienzan hoy en Almendralejo

La plaza de Extremadura acogerá a los aficionados en la previa.

Paco Galeano Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

La Policía Local ha establecido las medidas de seguridad y regulación del tráfico que estarán vigentes antes, durante y después del partido que enfrentará mañana al CD Extremadura y al Sevilla CF en Copa.

De esta forma, a partir de las 15.00 horas de hoy quedará prohibido el estacionamiento en la calle Colombia, tramo entre Fray Alonso Cabezas y Plaza de Extremadura; en las traseras del fondo sur del estadio Francisco de la Hera; así como en la calle Fray Alonso Cabezas, desde la calle Badajoz hasta el cruce con calle Bolivia.

Los cortes de tráfico afectarán principalmente desde las 10.00 horas de mañana a las calles del entorno del estadio. La Policía Local se advierte también que podrán verse afectadas otras vías en función de la afluencia de público.

Se recomienda a los almendralejenses acudir al estadio a pie, mientras que al resto se les invita a utilizar, como principal zona de estacionamiento, la explanada del recinto ferial, habilitada para autobuses y turismos.