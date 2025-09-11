El restaurante de Mérida Vaova Gastro gana el concurso de 'paquito'

F. VÁZQUEZ. Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El primer concurso regional Mejor Paquito de Extremadura celebrado en Castuera, en el marco de la 40 edición general del Salón Ovino, ya tiene ganador.

El restaurante Vaova Gastro de Mérida se ha coronado como el creador del mejor Paquito de Extremadura, con una propuesta que ha conquistado al jurado por su creatividad, equilibrio y sabor, y que eleva el bocadillo de cordero a una nueva categoría gastronómica. Desde el jurado han querido destacar el alto nivel de las 5 creaciones presentadas.