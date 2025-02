Almendralejo rescinde el contrato con la empresa de la obra de la piscina municipal

G. C.

GLORIA CASARES Sábado, 12 de marzo 2022, 08:31 | Actualizado 19:42h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almendralejo ha rescindido de manera amistosa el contrato con la empresa adjudicataria de la obra de la reforma integral de la piscina de verano y habilitará un procedimiento de urgencia para adjudicarla de nuevo, aunque ven difícil que se pueda contar con este servicio este verano.

La concejala de Deportes, Raquel del Puerto, en declaraciones a HOY afirmó que la rescinsión del contrato con la UTE formada por Construcciones Sevilla Nevado y Cotodisa se ha hecho de mutuo acuerdo, después de que se presentaran problemas para habilitar un espacio bajo el graderío para la nueva depuradora.

La edil recordó que se firmó un acta de replanteo negativa de la obra debido a las dudas que había sobre la construcción de una caseta para la depuradora por la antigüedad de los cimientos del graderío, tras lo cual se presentaron dos modificados del proyecto, «pero no ha habido acuerdo». Por ello, el gobierno municipal busca ahora una «fórmula urgente para poder iniciar las obras cuanto antes».

La concejala reconoció que «es difícil, no nos engañemos» que la ciudad cuente con una nueva piscina este verano, aunque «no me atrevo a decir una cosa o la otra». Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la obra es de 4 a 6 meses, confía en resolver por «procedimiento de urgencia» una nueva adjudicación, que ya no tendría que licitarse.

«Nuestro interés es que esté lo antes posible. Tal vez la empresa sea una maravilla y termina las obras para este verano, pero es algo que desconocemos».

La financiación, confirmó, está asegurada, tanto por la subvención de la Diputación de Badajoz como la aportación del Ayuntamiento, que permite contar con 800.000 euros. La adjudicación inicial se hizo por «una oferta muy baja», de 630.000 euros, recordó.