Rescate de dos búhos reales en Los Santos de Maimona abrumados por las cámaras

Dos pollos de búho real han sido rescatados del nido por un guarda forestal de zona de Los Santos de Maimona. El guarda de la ... Junta de Extremadura logró salvarlos con el apoyo del fotógrafo naturalista Miguel Gordillo.

Las aves, todavía con el plumón y dependiendo exclusivamente de la atención de los padres, habían sido abandonados por estos debido a que multitud de curiosos se han estado acercando al nido, ubicado en un roquedo en el término municipal de Los Santos de Maimona, molestando a los animales con sus cámaras fotográficas.

Los búhos reales hacen sus nidos en roquedos pero a veces a ras del suelo, como en este caso, por lo que es fácil acceder a ellos.

«Se puede ver un nido de este tipo a larga distancia, con prismáticos o con grandes objetivos fotográficos; lo que pone en peligro la nidada es acercarse de manera que los padres de los pollos renuncien a llevar comida y agua a sus polluelos que es lo que ha pasado en este caso», señala el guarda forestal.

Ampliar Miguel Gordillo

«Esta pareja de búhos reales viene anidando desde hace unos años en la misma zona y los hemos podido contemplar en la distancia haciendo un seguimiento desde que nacieron los pollos. Sin embargo, desde hace unos días hemos observado cómo el nido había sido abandonado por los progenitores y decidimos rescatarlos y llevarlos al hospital AMUS de Villafranca para seguir manteniéndolos vivos«, explica el agente.

Con mucho cuidado el guarda forestal y Miguel han rescatado del nido a los dos polluelos y los han trasladado en una caja al hospital de animales AMUS en Villafranca de Los Barros para que, una vez hidratados y alimentados correctamente, se desarrollen adecuadamente y puedan ser liberados en un espacio seguro.

«Es muy importante que, en esta época de cría, los amantes de los animales no se acerquen a las zonas de nidificación y, si por un imprevisto se encuentran con nidos de este tipo o parecido, lo hagan saber a los agentes de Medio Natural y que, por favor, se alejen cuanto antes. En este caso la propagación a través de Whatsapp de donde estaba el nido ha hecho que muchas personas se hayan personado físicamente allí », indica Miguel Gordillo.

Pollos sanos

Álvaro Guerrero, director del hospital Amus de Villafranca de los Barros, donde se encuentran los dos pollos de búho rescatados en Los Santos por el estrés de sus progenitores debido a la proliferación de visitantes en la zona, ha señalado a HOY que los pollos están bien. «Es una lástima que tengan que ingresar en nuestro hospital dos animales completamente sanos que estaban siendo bien alimentados por sus padres y que, por culpa de los curiosos se vean privados de su desarrollo natural y tengan que ser desarrollados en un hospital. Y todo por culpa de personas que molestan este proceso natural. Hay que recordar que estas rapaces nocturnas están protegidas», sostiene.

Guerrero señala que el carácter nidífugo de los búhos hace que enseguida que nacen, con unos 40 días los pollos son alimentados por los padres en los alrededores del nido y por ello es fácil coger a uno de estos polluelos por parte de algún mal amante de la naturaleza.

«Los acarician se hacen fotos con ellos y esto supone que los padres se estresen y se alejen de la zona, con el consiguiente perjuicio para sus pollos; hay que dejar que, en esta época, los animales lleven a cabo la alimentación natural y no estropear nidos por el gusto de fotografiarse con los pollos. Es una barbaridad y me pone de los nervios cada vez que nos llega al hospital un animal perfectamente sano, que no le pasa nada; solo que unos curiosos han roto la cadena natural de su crecimiento y han conseguido con sus visitas a la zona estresar a los padres y que estos abandonen la nidada», explica.

Ahora en el hospital echaran mano de una de las aves que ya no serán soltadas para que haga los efectos de padre y madre y alimente a estos pollos.

«Se da el caso de que todos los años nos encontramos con este tipo de ingresos. Muchas veces los nidos se hacen al borde de las carreteras, en las cunetas por la proliferación de conejos en esa zona y eso supone un fácil acercamiento a ello. Pero vuelvo a recordar que son aves que están protegidas y no se pueden tocar», finaliza.