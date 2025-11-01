Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz El herido, de 66 años, tuvo que ser rescatado a pie con una camilla para llevarlo a la aeronave del Servicio Extremeño de Salud

Rubén Bonilla Badajoz Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:03 | Actualizado 19:05h.

Un hombre de 66 años, vecino de Don Benito, ha tenido que ser rescatado este sábado tras caerse en una zona escarpada y de canchos de difícil acceso en la Finca El Madroño, cerca de la localidad pacense de Puebla de la Reina.

Según ha podido saber HOY, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura recibió una llamada minutos antes de las 12.30 horas en las que alertaba que un hombre había sufrido la rotura de una pierna tras precipitarse desde varios metros de altura.

El 112 Extremadura movilizó a agentes de la Guardia Civil, bomberos del CPEI de la Diputación de Badajoz de los parques de Hornachos y Villafranca de los Barros, además ambulancia y helicóptero del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Finalmente, sobre las 14.25 horas, han llevado al herido en camilla a pie hasta el helicóptero, que le trasladó hasta el Hospital Universitario de Badajoz.