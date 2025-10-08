Renovación de la Corporación Municipal de Los Santos de Maimona

La Corporación Municipal renovará sus miembros tras la renuncia, por motivos personales, de dos concejales del Grupo Municipal Socialista, Juan Barrientos Carrasco, que ejercía también como portavoz; y María Malpica González. La renuncia se hizo efectiva durante el último pleno ordinario.

El alcalde-presidente, Manuel Lavado Barroso, le agradeció el trabajo, la dedicación y el compromiso demostrado durante el tiempo que han ejercido su cargo: Juan Barrientos desde 2015 y María Malpica desde 2023.