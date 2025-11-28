HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de las diferentes actividades programadas. HOY

Reivindicación y diversión para el Día de la Discapacidad en Don Benito

Las asociaciones que conforman el Consejo Local han organizado diversas actividades para dar visibilidad a las demandas del colectivo

E. Domeque

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las entidades que componen el Consejo Local de Discapacidad, con el apoyo del Ayuntamiento de Don Benito, presentaron ayer las actividades que se realizarán con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebrará el 3 de diciembre con el objetivo de dar visibilidad a las demandas del colectivo.

La jornada comenzará con una marcha que se iniciará desde el parque Tierno Galván a las diez de la mañana y culminará al llegar a la plaza de España, donde se procederá a la lectura del manifiesto, que este año estará a cargo de Asnobe y la Asociación Down.

  • i

  • www.hoydonbenitoes

Violeta Casado, concejal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, anunció que este año se ha extendido una invitación especial para que participen los mayores de los hogares de Don Benito. «Cualquier persona que desee participar y acompañar está invitada», añadió. Además, la edil aseguró que las personas con discapacidad «no solo son útiles, sino imprescindibles en la sociedad». Por último, agradeció a los usuarios de las entidades que hayan tomado el protagonismo de la jornada.

Oliver, usuario de Plena Inclusión Don Benito, desgranó algunas de las actividades que se van a desarrollar ese día en la plaza de España, donde habrá juegos y deportes accesibles, como la petanca o los juegos de cartas. «El objetivo es estrechar lazos mediante actividades inclusivas y conocer a otros participantes», señala.

Útiles para la sociedad

También tomó la palabra Sergio, de Proines Salud Mental, que anunció que van a presentar una coreografía con un mensaje reivindicativo, utilizando la canción 'Adelante', de la artista Naiara. Además, quiso reivindicar la participación de los usuarios en la organización del evento: «Nos sentimos un poco marginados dentro de la sociedad y estas acciones que se realizan nos ayudan bastante a darnos a conocer y a visibilizar que somos útiles para la sociedad y que somos iguales que el resto de personas».

Por parte de la asociación Down, José Manuel explicó otra de las novedades del evento que será un móvil gigante de la discapacidad que incluye un juego donde hay que levantar casillas y buscar parejas.

Por último, Pilar, usuaria del CAMP Nuestra Señora de las Cruces, y Adrián, de Apnadobe, avanzaron que se podrá disfrutar de un karaoke, aunque sin restar el aspecto reivindicativo de la jornada, «porque es un día para celebrar la diversidad y reivindicar la eliminación de barreras físicas, culturales y sociales».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  2. 2

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  3. 3

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  4. 4 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  5. 5 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  6. 6

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial
  7. 7 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Extremadura tirita de frío: las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este jueves
  10. 10

    Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Reivindicación y diversión para el Día de la Discapacidad en Don Benito

Reivindicación y diversión para el Día de la Discapacidad en Don Benito