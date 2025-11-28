Reivindicación y diversión para el Día de la Discapacidad en Don Benito Las asociaciones que conforman el Consejo Local han organizado diversas actividades para dar visibilidad a las demandas del colectivo

E. Domeque Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Las entidades que componen el Consejo Local de Discapacidad, con el apoyo del Ayuntamiento de Don Benito, presentaron ayer las actividades que se realizarán con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebrará el 3 de diciembre con el objetivo de dar visibilidad a las demandas del colectivo.

La jornada comenzará con una marcha que se iniciará desde el parque Tierno Galván a las diez de la mañana y culminará al llegar a la plaza de España, donde se procederá a la lectura del manifiesto, que este año estará a cargo de Asnobe y la Asociación Down.

Violeta Casado, concejal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, anunció que este año se ha extendido una invitación especial para que participen los mayores de los hogares de Don Benito. «Cualquier persona que desee participar y acompañar está invitada», añadió. Además, la edil aseguró que las personas con discapacidad «no solo son útiles, sino imprescindibles en la sociedad». Por último, agradeció a los usuarios de las entidades que hayan tomado el protagonismo de la jornada.

Oliver, usuario de Plena Inclusión Don Benito, desgranó algunas de las actividades que se van a desarrollar ese día en la plaza de España, donde habrá juegos y deportes accesibles, como la petanca o los juegos de cartas. «El objetivo es estrechar lazos mediante actividades inclusivas y conocer a otros participantes», señala.

Útiles para la sociedad

También tomó la palabra Sergio, de Proines Salud Mental, que anunció que van a presentar una coreografía con un mensaje reivindicativo, utilizando la canción 'Adelante', de la artista Naiara. Además, quiso reivindicar la participación de los usuarios en la organización del evento: «Nos sentimos un poco marginados dentro de la sociedad y estas acciones que se realizan nos ayudan bastante a darnos a conocer y a visibilizar que somos útiles para la sociedad y que somos iguales que el resto de personas».

Por parte de la asociación Down, José Manuel explicó otra de las novedades del evento que será un móvil gigante de la discapacidad que incluye un juego donde hay que levantar casillas y buscar parejas.

Por último, Pilar, usuaria del CAMP Nuestra Señora de las Cruces, y Adrián, de Apnadobe, avanzaron que se podrá disfrutar de un karaoke, aunque sin restar el aspecto reivindicativo de la jornada, «porque es un día para celebrar la diversidad y reivindicar la eliminación de barreras físicas, culturales y sociales».