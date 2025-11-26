Regresa el enorme belén de Villar de Rena con rostros de sus vecinos que aspira a convertirse en Fiesta de Interés Regional Las figuras son realizadas a tamaño real con materiales reciclados por los propios habitantes de la localidad

El belén de Villar de Rena, donde las figuras tienen la cara de los vecinos, celebra este año su novena edición con aspiración a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional.

La Nacencia volverá un año más a transformar esta localidad pacense durante un mes en un enorme belén que ocupará más de 500 metros. Se extenderá en esta época navideña por gran parte de su centro urbano. Así, el 'Belén de La Nacencia' situará a Villar de Rena un año más como cita ineludible de la Navidad extremeña.

La de este año será la novena edición de «un evento original y que refleja el ingenio, el trabajo y la unión de un pueblo», según lo ha definido Paqui Silva, diputada provincial, durante su presentación. La instalación podrá visitarse a cualquier hora del día desde el 4 de diciembre hasta el 6 de enero.

El proyecto, que surgió en 2017 a propuesta de uno de sus vecinos, se compone de numerosas figuras a tamaño real y realizadas con materiales reciclados. Además, muchas de ellas cuentan con los rostros de los propios habitantes del municipio. Gracias a ello, se ha convertido en «uno de los belenes más curiosos y atractivos de todo el país» y «un orgullo para la provincia». Por si fuera poco, también supone un gran atractivo turístico, ya que en cada edición concentra unas 24.000 visitas en el mes en que se encuentra expuesto, según ha señalado Nereo Manuel Ramírez, alcalde de Villar de Rena.

Ampliar Presentación de 'Belén de La Nacencia' de Villar de Rena. HOY

El belén de este año ya ha comenzado a montarse hace unos días, con la participación de todos los vecinos. Cada uno de ellos ayuda en lo que puede o sabe hacer, como ha agregado el regidor local. Las figuras son realizadas con materiales desechados como papel de periódico, poliespán, latas, tapones, ropas, etc.

Lucha contra la discriminación

Además, el belén también tiene carácter reivindicativo, intentando transmitir valores como la lucha contra la discriminación que sufren diversos colectivos o la promoción de la igualdad y la tolerancia. De esta manera, por ejemplo, la figura de Herodes es sustituida por la Reina Herodas, con el objetivo de denunciar el techo de cristal sufrido por las mujeres a lo largo de la historia. Los tres pajes de los Reyes Magos son mujeres, y estos representan a tres religiones y continentes distintos: Melchor, cristiano y europeo; Gaspar, budista e hinduista asiático, y Baltasar, musulmán africano.

Interés Turístico Regional

En esta edición, la instalación será iluminada con velas durante una noche, según ha desvelado el alcalde.

Además, Ramírez también ha manifestado la intención de convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional. Para ello, es necesario contar con diez años de celebración ininterrumpida, de manera que en la próxima edición, en las Navidades de 2026, Villar de Rena solicitará a la Junta ostentar dicha distinción, ha agregado.