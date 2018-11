Regina: el saqueo que no cesa

«No podemos acceder al 1% cultural»

El teatro es el edificio más emblemático y el mejor conservado de Regina pese a que no se ha librado del expolio. Presenta buena parte de sus elementos originales, muchos de ellos esparcidos por su entorno a la espera de que una intervención los devuelva a su lugar original. «Estamos atados de pies y manos. No solo para adecuar el teatro sino el resto del yacimiento. No podemos acceder al 1% cultural porque oficialmente no es de Patrimonio Nacional», clama Castelló. Como indicó HOY en marzo de 2017, el Ministerio de Cultura, que adquirió los terrenos en la década de 1970, no dispone de documentos que acrediten su propiedad. Lo compró pero no lo inscribió. Al problema no se le ha dado solución aún.