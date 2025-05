Un recurso retrasa el inicio de las obras en la plaza de España de Don Benito

Este año no se había previsto iluminación navideña en esta plaza.

ESTRELLA DOMEQUE Miércoles, 24 de noviembre 2021, 07:56 Comenta Compartir

Las obras de la plaza de España de Don Benito no comenzarán en el plazo previsto inicialmente después de que una de las empresas que había participado en el proceso de licitación haya presentado un recurso especial en materia de contratación ante la Comisión Jurídica de Extremadura. En concreto, según aparece reflejado en la Plataforma de Contratación, se trata de la empresa Codelsur Proyectos que ha recurrido la adjudicación inicial a la UTE Construcciones Glesa - Áridos Mengibar cuyo contrato estaba previsto formalizar el próximo 9 de diciembre para dar inicio oficial a las obras.

Según los informes publicados en la Plataforma de Contratación, la UTE que había resultado adjudicataria había obtenido la mejor puntuación en el cómputo de los criterios objetivos y subjetivos, siendo determinante en el caso de los criterios objetivos el plazo de garantía de diez años que ofrecía frente a los dos años de la oferta de Codelsur. Por importe, la oferta presentada por Codelsur era 44.479,46 euros menor que la elegida inicialmente.

Mientras que, en el apartado de criterios subjetivos Codelsur había obtenido la misma puntuación que la UTE Construcciones Glesa - Áridos Mengibar. En este caso, sobresale el hecho de que Codelsur había obtenido una calificación de deficiente en lo relativo al análisis de movilidad de vehículos en el entorno de las obras y las medidas para reducir el impacto de la actuación durante los 20 meses previstos de duración de la obra.

Con todo, ambas propuestas habían sido las dos con mejor puntuación final entre las cinco presentadas en el informe de valoración llevado a cabo por los técnicos del Servicio de Vías y Obras del Ayuntamiento. En concreto, la UTE recibió 88,64 puntos frente a los 87,92 puntos de Codelsur.

Iluminación navideña

Tras el recurso interpuesto, se ha determinado dejar en suspenso el procedimiento de licitación a expensas de conocer la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura. De esta manera, no se descarta que el inicio de las obras pueda retrasarse incluso hasta 2022.

En caso de no resolverse el recurso con brevedad, supondría también un contratiempo para la decoración navideña debido a que, en previsión de la posibilidad de iniciar las obras tras el puente de la Constitución, no se había planificado la contratación de iluminación para la plaza de España. No obstante, el Ayuntamiento había determinado decorar únicamente la fachada del Consistorio e instalar algún elemento decorativo en la iglesia de Santiago.