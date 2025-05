Recuperan 480 kilos de aceitunas robadas en Los Santos

Lucio POves Viernes, 16 de diciembre 2022, 13:19 | Actualizado 13:51h. Comenta Compartir

La Guardería Rural Privada (Aguarex) ha interceptado en el camino del Lomo una furgoneta con 480 kilos de aceitunas sustraídos de un olivar en la dehesa Nueva. En el interior de la furgoneta viajaban dos hombres.

La aceituna recuperada se ha devuelto a su dueño y los guardas rurales han informado a la Guardia Civil para llevar a cabo las diligencias.

«El problema que tenemos ahora, con un notable incremento de los hurtos, es que se han abierto puestos de 'rebusco' tanto en Villafranca como en Almendralejo, con precios de aceituna de 0,8 euros el kilo. Ello supone que la aceituna entra en los puestos sin la correspondiente trazabilidad. Como en Los Santos aún no se ha concluido la campaña, no solo se llevan las aceitunas de rebusco, sino que también acceden a olivares que están por recolectar», señalan desde Aguarex. Agregan que a diario acuden al término de Los Santos varios vehículos con personas que se dedican al rebusco y a quienes se invita a que salgan fuera de él porque no están permitidos.

En Los Santos la campaña, por culpa de las lluvias, está paralizada y en cuanto deje de llover, se concluirá en apenas quince días.

«Ahora está entrando a cuenta gotas en la cooperativa» -señala el presidente de la Cooperativa Virgen de la Estrella, Juan María Zapara de Toro- quien señala que «los robos se han producido desde que comenzó la campaña pero que ahora, debido al tema del rebusco, se han incrementado».

La cooperativa ha solicitado a los guardas de Aguarex, que tienen contratados para la vigilancia durante la campaña, que hagan una certificación del número de hurtos que se están produciendo en estos días, para hacerla llegar a la Delegación del Gobierno y evitar, en la medida de lo posible, que se sigan produciendo.