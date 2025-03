Recogida de firmas en Villar del Rey pidiendo que se restablezca el servicio de ambulancia rural

PABLO CORDOVILLA Martes, 8 de noviembre 2022, 08:10 Comenta Compartir

Las localidades de La Codosera y Villar del Rey, pertenecientes al área sanitaria de Alburquerque, no disponen del servicio de ambulancia rural desde el pasado 1 de noviembre, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo contrato de transporte sanitario. Vecinos de ambas poblaciones exigen al SES la restitución del servicio, en el caso de Villar del Rey con la recogida de firmas, «una medida que no descartamos llevar de nuevo a cabo en La Codosera, como ya hicimos en septiembre de 2021 desde el PP, exigiendo a la Junta que dejara de ponerse de perfil ante la falta prolongada de recursos sanitarios, tanto a nivel de personal como de transporte», afirma Juan Manuel Gómez, portavoz del PP de La Codosera.

Según el SES, no es un servicio de ambulancia, sino un vehículo no asistencial que traslada a los pacientes que no tienen vehículo hasta el centro de salud de Alburquerque. Es el llamado «taxi rural». E insiste en que de necesitarse una ambulancia, el médico tiene la potestad para ordenar el servicio, sobre todo el de urgencia.

