Recaudan fondos en La Codosera para el percusionista Andrea, tras el robo de su instrumento Las congas de madera y los componentes robados eran una pieza clave en sus actuaciones

P. Cordovilla Martes, 7 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La localidad ha puesto en marcha una colecta solidaria para auxiliar a Andrea, percusionista del grupo portugués Os Sabugueiros, a quien robaron su instrumento y parte de su equipo.

El suceso ha motivado una rápida respuesta desde la comunidad extremeña.

El objetivo de la iniciativa es recaudar los fondos necesarios para que Andrea pueda reemplazar sus congas de madera y el resto del material sustraído, para que pueda volver a los escenarios con el ritmo característico de Os Sabugueiros.

Según la organización de la colecta, el robo trasciende el perjuicio personal y afecta a toda la comunidad de seguidores que disfruta de sus directos y de la identidad sonora del grupo, conocido por llevar su música a numerosos escenarios de la región transfronteriza. Las congas de madera y los componentes robados eran una pieza clave en sus actuaciones.

Temas

La Codosera