Un rebaño de 4.000 ovejas pasará por Don Benito el día 13

Rebaños de ovejas recorrerán las calles de Don Benito el día 13 con motivo de las actividades de trasterminancia, una variedad menor de la trashumancia caracterizada por movimientos estacionales de corto recorrido, por lo general inferiores a los 100 kilómetros, que se producen próximos a las explotaciones ganaderas con diferencias dependiendo de la época del año. «Es una actividad que se está perdiendo y queremos acercarla a todos los ciudadanos de Don Benito y la comarca», explica la concejal de Cultura, Natalia Blanco.

El programa empezará un día antes, este jueves 11, con la proyección de un vídeo explicativo de la trasterminancia en la Casa de Cultura de Don Benito y en el solar de Banesto, ambas actividades dirigidas a menores en edad escolar de los centros educativos de la localidad. «La formación es imprescindible para inculcar a nuestros jóvenes y escolares ese amor por la tradición, los animales y la naturaleza», añade Blanco.

Placa conmemorativa

Ya el día 12, está programada una charla moderada por Camino Limia, de la ganadería Joaquín Ortíz-Merinospain, en la que intervienen Julián Mora Aliseda, catedrático de Geografía y Ordenación del Territorio de la UEx, y Jesús Mateos Martín, naturalista divulgador, fotógrafo profesional y guía de naturaleza. Además, en dicho evento se hará entrega de la placa conmemorativa a Cesáreo Rey, por su labor sobre la trasterminancia, recogiendo dicha distinción su hijo, Manolo Rey.

Tres etapas

El recorrido comenzará en Don Benito el día 13 con tres etapas diferentes que tendrán inicio en la plaza de España de Don Benito a las 7.15 de la mañana. «Para nosotros es una satisfacción enseñar a la ciudad cómo trabajamos los productores del merino», afirma Camino Limia. La primera etapa, de 10.5 kilómetros y dificultad media; la segunda, con 14 kilómetros y dificultad media-baja; y la tercera, de 8 kilómetros y dificultad baja.

Será la oportunidad de acompañar a un rebaño de más de 4.000 ovejas merinas. Para ese día se pide atender a los pastores trasterminantes que llevarán un brazalete, además, se debe ir detrás del rebaño, detrás siempre del último pastor que cierra la trashumancia. También se recomienda no acercarse en exceso a las ovejas y cumplir con las normas básicas como no cruzarse nunca en mitad del rebaño, no tocar a las ovejas o a los perros, así como no alimentarles en ningún momento.

Hay que seguir el ritmo que marque el rebaño y las rutas no están admitidas para vehículos, ni bicicletas, únicamente se puede ir andando, por lo que piden asegurarse de qué ruta es más indicada para cada persona.