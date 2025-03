Una rampa de solidaridad en Jerez de los Caballeros

En el convento de las Hermanas de la Santa Cruz de Jerez de los Caballeros suelen pedir limosna: primero para los más vulnerables; luego, si ... acaso, para ellas mismas. El paso del tiempo no perdona y cada día se hacen más mayores. Son nueve hermanas y tres de ellas tienen graves problemas de movilidad. También eran tres los grandes escalones que separaban el convento de la calle. Por eso el Ayuntamiento no lo dudó ni un momento cuando les pidieron, por favor, si les podían poner una rampa. Lo hicieron.

No es para menos. En el pueblo todos las conocen por la gran labor social que realizan. Entre sus paredes tienen acogidas a 23 niñas, de 3 a 18 años. Les dan de comer, les limpian, les dan refugio y estudio. Por otro lado, su principal apostolado es visitar a enfermos. Y también asisten, consuelan y velan a mujeres ancianas enfermas, de las que cada vez hay más –esas que ya no tienen a nadie–. En su huerta, no excesivamente grande, trabajan la tierra, producen hortalizas y las comparten.

Y con todo, sor Macarena, cuando fue al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros a pedir una rampa, dijo: «La gente mayor que viene a visitarnos no puede subir las escaleras». La realidad es que ya era difícil que pasaran las camillas cuando las hermanas han tenido algún percance. La misma sor Macarena tuvo que ir de viaje a Almendralejo y, al pasar por el convento de las hermanas franciscanas vio una excelente rampa, tal y como ella había imaginado para el suyo.

Al principio, rechaza la entrevista –«es que muchas veces nos llaman por otras cosas... y ya no nos fiamos», se excusa– pero termina hablando. «Cuando fuimos a Almendralejo ya habían terminado la obra. Y era justo lo que necesitábamos. Así que tomamos la decisión de ir al Ayuntamiento, como siempre, a pedir limosna para subsistir, y a ver si nos podían echar una mano. La alcaldesa nos habló de Apamex y fue todo muy rápido».

Las obras tardaron dos semanas. sor Macarena cuenta que el resultado de la obra ha sido magnífico. «Y mira que el pobre albañil trabajó durante las lluvias. Hemos tenido comentarios sobre por qué no se había hecho antes. Y otros negativos, por si íbamos a perjudicar al edificio. Pero no lo ha hecho y ha facilitado la vida a todos».

Un caso especial

Jesús Gumiel, presidente de Apamex y uno de los principales responsables de la obra de la rampa, explica su labor. Ellos se encargaron de llevar a cabo el estudio de accesibilidad, un informe en el que se ven los presupuestos, cómo debe ser y cómo debe llevarse a cabo. «Nosotros salimos en la foto porque ellas lo tienen prohibido, aunque no sean de clausura. El protagonismo es de sor Macarena», indica.

También señala que este caso es especial. «La normativa permite solicitar la invasión del espacio público por parte de cualquiera. Tras superar varias normas, es el solicitante quien paga».

Entonces, ¿por qué en este caso no ha sido así? «Pues por la gran labor social que realizan. Aparte del tema religioso, su labor es encomiable. El internado, las visitas, su huerto... Cuando fuimos allí, con la rampa ya terminada, las hermanas lloraban. Porque, por fin, podían salir del convento sin problemas».

De ahí que Apamex haya hecho un llamamiento para que los ayuntamientos afronten este problema con su colaboración. Y, por ello, han elaborado un formato de propuesta de accesibilidad para conventos donde las entradas tienen problemas por invadir el espacio público.

«No dudamos ni un momento cuando vino sor Macarena», asegura, por otro lado, Virginia Borrallo, alcaldesa de Jerez de los Caballeros. La localidad lleva desde la legislatura pasada con su plan de accesibilidad: buscan la opinión de todo el mundo para mejorarla en este sentido, porque su orografía es bastante complicada. «No dudamos tampoco en pagar: la labor que realizan aquí no tiene precio», reitera.

Aun así, la alcaldesa tenía miedo de que la gente se quejara –«las redes sociales, ya sabemos que son así»–. También reconoce que en el Ayuntamiento no sabían cómo iba a reaccionar la localidad por arreglar algo con el dinero de todos. Pero ha habido suerte: «Ha sido bien aceptado por todos».

Las hermanas, mientras puedan andar, seguirán yendo a ayudar a los demás. Y ya no les dará miedo salir: ahora tienen una rampa.