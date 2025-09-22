Ramón Pino encabeza la nueva directiva de Opa-Apac

E. Domeque Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La asociación Opa-Apac cuenta con una nueva directiva elegida la pasada semana y que, a partir de ahora, encabeza Ramón Pino en sustitución de Fernando Segador, presidente en los últimos 20 años. Junto a Pino, estarán David Sierra, como vicepresidente; Ángela Caminero, como secretaria general; Adriano Adame es tesorero; y los vocales son Esther Morales, Jaqueline y Paola Ferrín, María Bordallo y Laura Ortega.

Pino y parte de su equipo directivo mantuvieron una reunión con la alcaldesa Ana Belén Fernández, con la que tuvieron ocasión de hablar sobre el trabajo que esta asociación de autónomos y pequeños comerciantes en la localidad. Además, también dieron a conocer las principales líneas de trabajo del nuevo equipo directivo.

Por su parte, la alcaldesa destacó el importante trabajo que los colectivos llevan a cabo en la ciudad y, en este caso, esta organización que trabaja desde hace varios años por los pequeños comerciantes y autónomos. Un trabajo, subrayó, en el que siempre cuentan con el apoyo del Ayuntamiento para que entre todos contribuyan a mejorar la ciudad.

Líneas de trabajo

Entre las principales líneas de trabajo de la nueva directiva está el mantener eventos ya consolidados a lo largo de estos años como es el caso de la Gala de los autónomos y empresas villanovenses, además de la celebración de la campaña navideña de la Cesta del Millón.

Desarrollar la web, impulsar las redes sociales de la asociación y promover el asociacionismo son otras de las líneas en las que se centrará la directiva, además de apoyar a aquellas actividades que más dificultades puedan tener en sectores como comercio, hostelería o eventos, entre otros. También quieren trabajar de forma conjunta con colectivos, equipo de Gobierno y resto de partidos políticos para contribuir a mejorar social y económicamente.

Por último, entre las demandas directas al Ayuntamiento, solicitaron proyectar un desvío directo desde Quintana a Villanueva de la Serena, a la altura del cementerio de La Haba.