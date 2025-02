Rafael Salas, un malagueño bajo el paso de la Aurora en La Carrerita

Conoce la tradición desde hace más de dos décadas, pero nunca imaginó poder vivirla desde dentro. El malagueño Rafael Salas ha sido uno de los ... cuatro porteadores de la Virgen de la Aurora en la Carrerita de Villanueva de la Serena. Un sueño hecho realidad para él, pero también para su familia. «Llevo viniendo 21 años, estoy casado con una villanovense y conozco La Carrerita», contaba todavía con emoción en la mirada tras dejar a otros que llevaran el paso en la posterior procesión, «para la familia es un día especial, mis hijos también se han criado viéndola desde que nacieron».

Desde Málaga a Villanueva de la Serena para vivir un Domingo de Resurrección que recordará siempre, pese a lo breve del momento. «Casi no da tiempo a pensarlo porque es tan poco trayecto… Pero es muy emocionante y apenas te das cuenta de que vas corriendo», relata sobre sus sensaciones corriendo al encuentro del Resucitado. «Soy de Málaga, pero conozco estas tradiciones y estoy todavía más emocionado por poder participar en ellas», prosigue, «ha sido mi primera vez con mi cuñado que sí es de aquí de Villanueva, me han inscrito en el cuadro con ellos y he corrido con él; para él ha sido emocionante y para mí también».

Reconoce que no pensaba que pudiera llegar a portar a la Virgen a hombros alguna vez, «no imaginé que yo pudiera llegar a participar tan desde dentro en algo que yo siempre he visto desde fuera». Una oportunidad que le ha hecho comprobar «que el paso de la Virgen engaña, pesa más de lo que parece».

Otra perspectiva que ha cambiado en esta edición de la Carrerita es la de Juan Vicente Manchado, hermano mayor de la Hermandad en la última década, que reconocía estar deseando ver correr a la Virgen. «Sin ir corriendo delante de ella con el estandarte, me voy a emocionar este año más que nunca», confesaba.

De manera diferente lo he vivido también José Antonio Manzano, que se estrenaba como hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora. «Ya hemos soltado toda la tensión acumulada y el trabajo; cuando ves la alegría de la gente es muy emocionante», contaba instantes después de la carrera en mitad de las felicitaciones. «La emoción está a flor de piel y todo el trabajo y la preocupación merece la pena porque se compensa todo», decía, «me quedo con la emoción de esta primera vez, no puedes contener las lágrimas y no se puede describir».