El radar pedagógico registra un exceso generalizado de velocidad

La localidad pacense de Talavera la Real celebrará los próximos días 27 y 28 de septiembre, su fiesta de 'La Tomatá', cuyo acto central será la 'Batalla a Tomatazos', que tendrá lugar el sábado a las 12.00 horas en el paseo Virgen del Carmen.

Así lo ha avanzado la alcaldesa de Talavera la Real, Manuela Sancho, en la presentación de este evento, del que ha destacado su carácter festival, así como que supone un «broche de oro» de la dura campaña de recolección del tomate y «el justo homenaje a un cultivo que ha dado y da mucha vida, riqueza y empleo a Talavera, y a Extremadura».

Para la jornada del domingo, en la Plaza de España, está prevista la degustación de sopa de tomate, mermeladas y dulces típicos de la localidad, elaborados con tomate, así como talleres infantiles con la hortaliza y su cultivo como gran protagonista.

También habrá animación musical a cargo de los comunicadores de Cadena 100 Jimeno y Antonio Hueso, según señala el Ayuntamiento de Talavera la Real en una nota de prensa.