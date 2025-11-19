El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025 Expertos gastronómicos de todo el mundo han juzgado más de 5.000 quesos procedentes de más de 40 países

Irene Toribio Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:08

España ha vuelto de los World Cheese Awards 2025 con 20 medallas Super gold, la máxima distinción de los premios más prestigiosos del sector, y una de ellas se viene hasta Extremadura. Concretamente hasta Villafranca de los Barros, en Badajoz, donde una quesería ha logrado conquistar al jurado suizo. Nada más y nada menos que suizo... uno de los países con mayor tradición quesera. De hecho, el título al mejor queso del mundo ha recaído en un Gruyère suizo.

Los World Cheese Awards, organizados por la británica The Guild of Fine Food, están considerados el certamen internacional más importante del sector, por lo que obtener una de sus medallas supone un reconocimiento de gran valor. En esta edición, celebrada en Suiza, han participado 5.244 quesos de 46 países, evaluados a ciegas por un panel de 265 jueces encargados de seleccionar las 110 medallas Super Gold.

Medalla para Extremadura

No podía ser de otra manera. Una de esas medallas ha ido a parar hasta nuestra región gracias a la quesería Tierra de Barros, situada en el municipio pacense.

La empresa artesana de tradición familiar está liderada por Cristina y Ernesto Méndez, y allí elaboran diferentes tipos de quesos con leche de oveja y de cabra. Su producto estrella es, precisamente, el que ha logrado la Super gold, su Torta de Barros.

La Torta de Barros es un queso tipo torta de sabor suave y muy personal. «Algo ácido con explosión de sabores a hierbas y un elegante retrogusto amargo producido por el cuajo empleado. De fuerte e intenso aroma», explican desde la quesería. Está elaborado con leche cruda de oveja merina y sus cruces, de coagulación enzimática, producida por la flor desecada del cardo silvestre, con una maduración mínima de 60 días. Se puede comprar en su tienda online; se presenta en formatos de 440 g, 750 g y 1400 g, a un precio de 12,50, 18 y 31 euros, respectivamente.