Quejas vecinales por la mala organización de la vacunación en Los Santos de Maimona

LUCIO POVES Martes, 28 de diciembre 2021, 07:43 Comenta Compartir

Un vecino de Los Santos de Maimona ha reflejado en una reclamación oficial, presentada el día 22 de diciembre en el centro de salud, lo que viene siendo algo habitual en las vacunaciones en estas instalaciones. Muchos vecinos se tienen que volver a sus casas –tras horas de espera en una cola a la intemperie– sin el correspondiente pinchazo, porque se acaban las vacunas.

«He sido convocado por las redes sociales a ponerme la tercera dosis de la vacuna. Hasta tres veces me he acercado a las puertas del centro de salud y las tres veces me he encontrado con el mismo cuadro: en la calle se hacinaban varios cientos de personas, aguantando el frío y la lluvia, esperando poder vacunarse. Ningún trabajador del centro de salud se ha dignado salir a informarnos del número de dosis de que disponían, por lo que todas esas personas hemos permanecido esperando pacientemente durante varias horas hasta que alguien, me refiero a algún vacunado, ha salido diciendo en voz alta que se han terminado las vacunas por el día de hoy. En ese momento, las numerosas personas que estábamos esperando, nos hemos ido cubiertos de indignación por el trato que han tenido con nosotros», asegura el vecino que ha denunciado.

Se pregunta por qué no se organizan para que los citados no tengas que esperar horas para irse sin la vacuna, por qué nadie informa y por qué no se vacuna en espacios donde la espera se pueda hacer a cubierto.