Quejas vecinales por la basura que generan los asentamientos nómadas en Los Santos de Maimona

Cada vez es más frecuente en diferentes foros el descontento de los vecinos cuando un asentamiento nómada acampa en Los Santos de Maimona, principalmente debido a la cantidad de basura que generan durante su estancia y que luego queda en el terreno.

Son asentamientos, además, de cada vez más larga duración: caso del 'puente de los tres ojos', apenas a 50 metros de la gasolinera la Nava, o el de la calle Guadiana, pegado a la pared de la bodega Vitilosa. Estos últimos también ocupan una casa del edificio de dicha calle. Es normal verlos por el pueblo, en muchas ocasiones con caballos, a los que acercan al casco urbano para que beban en los pilares; a veces, dejan su huella en forma de excrementos, algo de lo que se han quejado algunos ciudadanos.

Pero no solo la suciedad preocupa a los vecinos y autoridades, también los animales que los acompañan suponen un gran problema, sobre todo los caballos, a los que abandonan cuando están enfermos o mueren: no hace mucho un caballo produjo un accidente de tráfico en la carretera que atraviesa el polígono industrial.

Los menores también requieren atención, porque en su mayoría están sin identificar y su domicilio es desconocido, por lo que las autoridades no pueden notificar a la familia ningún procedimiento judicial. Los agentes de la Policía Local ya han detenido a una de estas personas conduciendo un vehículo sin carnet.