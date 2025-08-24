HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Quejas vecinales por la basura que generan los asentamientos nómadas en Los Santos de Maimona

L. Poves

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:30

Cada vez es más frecuente en diferentes foros el descontento de los vecinos cuando un asentamiento nómada acampa en Los Santos de Maimona, principalmente debido a la cantidad de basura que generan durante su estancia y que luego queda en el terreno.

Son asentamientos, además, de cada vez más larga duración: caso del 'puente de los tres ojos', apenas a 50 metros de la gasolinera la Nava, o el de la calle Guadiana, pegado a la pared de la bodega Vitilosa. Estos últimos también ocupan una casa del edificio de dicha calle. Es normal verlos por el pueblo, en muchas ocasiones con caballos, a los que acercan al casco urbano para que beban en los pilares; a veces, dejan su huella en forma de excrementos, algo de lo que se han quejado algunos ciudadanos.

Pero no solo la suciedad preocupa a los vecinos y autoridades, también los animales que los acompañan suponen un gran problema, sobre todo los caballos, a los que abandonan cuando están enfermos o mueren: no hace mucho un caballo produjo un accidente de tráfico en la carretera que atraviesa el polígono industrial.

Los menores también requieren atención, porque en su mayoría están sin identificar y su domicilio es desconocido, por lo que las autoridades no pueden notificar a la familia ningún procedimiento judicial. Los agentes de la Policía Local ya han detenido a una de estas personas conduciendo un vehículo sin carnet.

