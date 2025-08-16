A punto de abrir el nuevo Centro de Exposiciones y Feria de Valverde de Leganés
F. Negrete
Sábado, 16 de agosto 2025, 09:17
Las obras del nuevo Centro de Exposiciones y Ferias de Valverde de Leganés, situado junto al auditorio municipal, están prácticamente finalizadas. Solo restan pequeños remates para que este nuevo espacio, de diseño moderno y vanguardista, comience a recibir a valverdeños y visitantes.
El edificio presenta un estructura llamativa y funcional, siendo un espacio versátil y polivalente, capaz de acoger ferias, exposiciones, actos culturales, reuniones empresariales y un sinfín de actividades adaptadas a las necesidades de la localidad.
Según ha informado el Ayuntamiento, su construcción responde a la apuesta del municipio por dotarse de infraestructuras modernas que impulsen la vida cultural, social y económica de Valverde de Leganés, ofreciendo un lugar de encuentro para asociaciones, empresas y ciudadanos.
Las obras cuentan con una subvención de 500.000 euros de los fondos Next Generation.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.