Imagen del edificio. F. NEGRETE

A punto de abrir el nuevo Centro de Exposiciones y Feria de Valverde de Leganés

F. Negrete

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:17

Las obras del nuevo Centro de Exposiciones y Ferias de Valverde de Leganés, situado junto al auditorio municipal, están prácticamente finalizadas. Solo restan pequeños remates para que este nuevo espacio, de diseño moderno y vanguardista, comience a recibir a valverdeños y visitantes.

El edificio presenta un estructura llamativa y funcional, siendo un espacio versátil y polivalente, capaz de acoger ferias, exposiciones, actos culturales, reuniones empresariales y un sinfín de actividades adaptadas a las necesidades de la localidad.

Según ha informado el Ayuntamiento, su construcción responde a la apuesta del municipio por dotarse de infraestructuras modernas que impulsen la vida cultural, social y económica de Valverde de Leganés, ofreciendo un lugar de encuentro para asociaciones, empresas y ciudadanos.

Las obras cuentan con una subvención de 500.000 euros de los fondos Next Generation.

