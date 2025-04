Ya se puede consultar el trazado de la A-81 Badajoz-Granada, que afectará a muchas parcelas de Los Santos

LUCIO POVES Lunes, 7 de febrero 2022, 08:27 Comenta Compartir

Ya se puede consultar el trazado de la autovía A-81 Badajoz-Granada que afectará a numerosas parcelas en la zona de la Dehesa Vieja y el Monte a su paso por Los Santos de Maimona (Badajoz). En esta zona la parcelación es muy amplia e igual afecta a un propietario de una huerta que una segunda casa de campo o a una tierra de cultivo.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Los Santos, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2022, acordó publicar el anuncio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del estudio informativo y de impacto ambiental 'autovía A-81: Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-Espiel (córdoba)', a fin de que se exponga al público por plazo de 30 días hábiles.

Expropiación forzosa

Según informa el Ayuntamiento en una nota, el expediente está a disposición de los vecinos del municipio en las dependencias municipales. En dicho estudio podrán conocer si sus parcelas son o no afectadas por la expropiación forzosa. Recordemos que el Ministerio está enviado cartas a los afectados. Aquellos que no la hayan recibido se supone que no están afectados.

No obstante, cualquier vecino puede tener acceso al trazado de la autovía a su paso por Los Santos de Maimona.

El presupuesto estimado de estas obras es de 1.153 millones de euros.