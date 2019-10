El público de Zafra y la comarca se vuelca con el último fin de semana de preferia A. M. Martes, 1 octubre 2019, 08:28

El público de Zafra y la comarca se ha volcado un fin de semana más en las distintas actividades de preferia. El acto del pregón de la Feria Internacional Ganadera y 566 Tradicional Feria de San Miguel y la entrega de las primeras medallas de la FIG sirvió de pórtico de apertura de esta edición del certamen el viernes, 27 de septiembre, en la caseta municipal del recinto ferial.

Al día siguiente, sábado, en el Carrusel Ecuestre participaron 22 jinetes y amazonas con 30 caballos y yeguas en las distintas disciplinas en una exhibición ecuestre en el recinto hípico del Recinto Ferial de Zafra.

Ese mismo día por la tarde, los atletas Bruno Paixao y Sandra Schenkel fueron los campeones en la categoría absoluta del XXXVIII Cross Feria de San Miguel, que se disputó en la Plaza España y en el que participaron 310 atletas de diferentes puntos de España y Portugal.

Este año se realizó además un homenaje al atleta zafrense José Muñoz Belmonte y la recaudación fue para la asociación Aexpainba.

El pregón taurino, también celebrado el sábado en el pabellón central, corrió a cargo este año de Antonio Martínez, fundador y actual presidente de la peña taurina Tercio de Quites de Zafra. Al finalizar el pregón la Banda Municipal de Música de Zafra dirigida por Félix Soto ofreció un concierto de pasodobles.

Mojinos

Por la noche llegó el turno de la música. 'Mojinos Escozíos' actuó en la puerta de la caseta municipal ante unas 4.000 personas, según estimó la organización. Tras ellos siguió el espectáculo con de 'The Best of Rock Tributo', la banda oficial del grupo 'Strenos'. La noche finalizó con el 'FIG Sound Festival DJ's de preferia' en el parque del ferial.

El Festival Flamenco Cristo de la Humildad y Paciencia puso el punto final al fin de semana el domingo 29 de septiembre a las 19.30 horas en la Caseta Municipal con las actuaciones de Joana Jiménez, Fany Ortiz, Rocío Roldán, la Academia de Flamenco Salva Calderón, Ángela Dance Fitness y la Escuela de Baile de Puebla de Sancho Pérez. Se registró una buena entrada, más de 800 personas.