El PSOE de Villanueva desestima un recurso contra la retirada del título de hijo adoptivo a Luis Soláns El PP, que presentó esta petición, insiste en que no se ha cumplido el reglamento municipal

Estrella Domeque Domingo, 4 de mayo 2025, 09:42 Comenta Compartir

La retirada del título de hijo adoptivo a Luis Soláns, aprobada el pasado mes de febrero, sigue suscitando debate en Villanueva de la Serena. Este miércoles, el pleno desestimó el recurso presentado por el Partido Popular villanovense, que entiende que no se ha cumplido el reglamento municipal que regula estas distinciones.

Cabe recordar que Luis Soláns fue jefe del II Cuerpo del Ejército del Sur, nombrado por el ejército franquista en el año 1939, y que la retirada de esta distinción fue a petición de la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena apelando al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

María Lozano, portavoz municipal, defendió en la sesión plenaria que existe un informe del secretario del Ayuntamiento «con suficientes argumentos para desestimar este recurso ya que, en el reglamento actual de honores y distinciones cuesta integrar este nombramiento que tuvo lugar por parte de una junta militar; se retira porque se produce en un periodo de guerra y por el propio personaje». Así, Lozano sostiene que se está cumpliendo con una ley de rango superior al del reglamento local.

Retirada de medalla en 2017

La portavoz municipal también ha subrayado que en 2017 se aprobó la retirada de la medalla que en su día se concedió a Franco, «qué ha ocurrido para que ahora no se apoye, pues lo que ha ocurrido es que el PP está luchando por los votos de la extrema derecha y ahora tiene esta posición». Así, sostiene que no es de cumplimiento en este caso el reglamento de distinciones y honores, «que para nada tiene que ver como este asunto».

Si bien, desde el grupo municipal popular niegan su interés en mantener este reconocimiento, «igual que no lo tuvimos cuando se retiró otra distinción». Pero insisten en cumplir el citado reglamento, «no estamos de acuerdo con el informe del secretario, ya que hay un reglamento y no entendemos que haya que interpretar; este asunto se trata de un tema procedimental no argumental».

Desde Vox, que ya votó en contra el pasado mes de febrero, su concejal Andrés Oliva sostiene que «no se puede actuar por motivos ideológicos y por el sectarismo de la ley; al margen del personaje, aquí no se ha cumplido la norma».