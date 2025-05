El PSOE insta a los nuevos concejales de Alburquerque a no tomar posesión de su cargo La alcaldesa, Marisa Murillo, convoca a puerta cerrada el primer pleno desde julio

f.j.n. Martes, 23 de noviembre 2021, 21:30

El PSOE de la Provincia de Badajoz insta a los miembros de la lista del PSOE a que no tomen posesión de sus actas de concejales debido a la actual situación «de caos y ruina que atraviesa el Consistorio, y que está generando una gran crisis social en la localidad, con trabajadores municipales que no cobran sus nóminas desde hace más de once meses, acumulación de impago a proveedores y que, además, ha supuesto una merma en la calidad de los servicios municipales».

Estas declaraciones de los socialistas surgen tras la convocatoria de la alcaldesa, Marisa Murillo, de un pleno ordinario, lo que no hacía desde julio pasado, anticipándose así al forzado para diciembre por Ipal y el PSOE con el fin de retirarle el cargo a Vadillo y el sueldo a este y a ella, además de la asignación a Laura Santalla, única edil junto a Murillo que conforman el gobierno local.

La primera edil ha decretado de nuevo la sesión de hoy a puerta cerrada, lo que ha sido criticado por los trabajadores municipales que continúan sin cobrar, alegando que el día antes de la convocatoria se representó una obra de teatro en la casa de cultura y Murillo no puso ninguna medida de prevención frente a la covid. Además, el recién nombrado candidato del PP a la Alcaldía, Luis Paniagua, ha impugnado la convocatoria de la sesión al entender que al impedir la entrada se «vulneran derechos y libertades amparados en la Constitución».

Aparte de esto y por primera vez, el pleno se ha fijado a las 14.00 horas, con el fin de que no se haga la concentración que los afectados por los impagos venían realizando a las 20.00 horas, cuando se celebraban sesiones.