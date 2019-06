El PSOE estudiará esta tarde qué medidas adopta en Oliva tras el pacto con el PP Los socialistas se repartirán la Alcaldía con los populares dos años cada uno, aunque el Colectivo Independiente Olivero (CIO) fue el más votado Lunes, 17 junio 2019, 12:08

La dirección provincial del PSOE de Badajoz se reunirá esta tarde para estudiar las medidas a adoptar con los concejales de Oliva de la Frontera (Badajoz), donde se ha alcanzado un pacto con el PP para repartirse la Alcaldía dos años cada uno, aunque el Colectivo Independiente Olivero (CIO) fue el más votado.

El portavoz regional del PSOE, Juan Antonio González, ha señalado, en la rueda de prensa habitual de los lunes, que el pacto suscrito entre el PSOE y el PP en esta localidad, que ha hecho alcalde durante dos años al único concejal popular, José Rangel, «se ha hecho en contra» de la opinión de la dirección provincial.

En este sentido, ha insistido en que la dirección del PSOE «no está de acuerdo con este pacto y en la reunión de esta tarde se adoptarán medidas, ya que se han saltado la disciplina» del partido.

No obstante, no ha precisado si esas medidas pasarían por la expulsión de los cinco ediles, ya que al ser Oliva de la Frontera un municipio de menos de 20.000 habitantes las competencias corresponden a la dirección provincial y no a la regional del PSOE.