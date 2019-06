El PSOE elige doce nuevos diputados provinciales en Badajoz y mantiene a ocho De izquierda a derecha, José Carlos Contreras, Lola Enrique, Marisa Murillo y Manuel J. González. / HOY Entran, entre otros, los alcaldes de Zafra, Olivenza y Berlanga, regresa la ahora regidora de Alburquerque y continúa Ropero CELESTINO J. VINAGRE Martes, 18 junio 2019, 18:44

Amplia renovación dentro de los diputados provinciales del PSOE. Los socialistas, que ampliaron de 17 a 20 el número de escaños en la institución provincial de Badajoz y mantienen a Miguel Ángel Gallardo como presidente, introducirán hasta doce caras nuevas en la Diputación pacense y solo mantienen a ocho representantes respecto a la legislatura anterior. Entre los que continúan destacan Ramón Ropero, de 66 años, alcalde de Villafranca hasta el pasado 15 de junio. Ropero volvió a ganar los comicios pero al perder la mayoría absoluta se ha quedado sin la Alcaldía villafranquesa. También sigue la jerezana Virginia Borrallo, que ha sido vicepresidenta de la Diputación en los últimos cuatro años además de alcaldesa de Jerez. En la anterior legislatura gobernó en el municipio de Sierra Suroeste sin alcanzar la mayoría absoluta. Ahora ha mejorado los resultados y se ha quedado a dos votos de esa mayoría pero un tripartito entre Podemos, PP y Ciudadanos le ha apartado del bastón de mando.

Según ha podido saber HOY, entre las novedades el PSOE sitúa a jóvenes alcaldes o alcaldesas o ediles pero también lleva a la Diputación a veteranos. De los que ya tienen amplia experiencia política aparecen Francisco Martos, alcalde de Castuera, que será el diputado por ese partido judicial. También vuelve (lo estuvo en una legislatura) Marisa Murillo, pero ahora como alcaldesa de Alburquerque, no como teniente de alcalde como sucedió entre 2011 y 2015.

Se estrenan como diputados María José Benavides Méndez, de 50 años, alcaldesa de Palazuelo, entidad local menor dependiente de Villar de Rena; el alcalde de Guareña, Abel González Ramiro, de 40 años; Cristina Valadés, de 31 años, edil en Don Benito; Manuel José González Andrade, de 33 años, que acaba de revalidar con mayoría absoluta ser el alcalde de Olivenza; Juan Manuel Ortiz Paredes, ,de 40 años, que ha revalidado su responsabilidad como alcalde de Berlanga; Raúl Jareño Crespo, primer teniente de alcalde de Arroyo de San Serván; Raquel del Puerto, teniente de alcalde de Almendralejo; Dolores Méndez Durán, concejala de Puebla de la Calzada; y José Carlos Contreras, alcalde de Zafra con dos mayorías absolutas a sus espaldas, de 49 años.

Además de Ropero y Borrallo, el PSOE provincial pacense mantiene como diputados a Andrés Hernáiz de Sixte, primer edil de San Vicente de Alcántara; Francisco Farrona, alcalde de La Zarza; Lorenzo Molina, regidor de Segura de León, Saturnino Alcázar, alcalde de Herrera del Duque, y Ricardo Cabezas, ganador de las elecciones locales en Badajoz y que se estrenó como diputado provincial la pasada legislatura.

El PSOE también ha optado no solo por hacer diputado provincial a candidatos que han ganado las elecciones locales aunque no han podido gobernar. También lleva al salón de plenos de la Diputación a ediles como es el caso de Dolores Enrique, número dos de la lista del PSOE en Calamonte, donde los socialistas no han resultado los más votados.

El pleno de constitución de la Diputación Provincial de Badajoz será el próximo sábado 29. Todavía está en juego en diputado por el partido judicial de Mérida, asignado inicialmente al PSOE aunque desde la junta electoral se le acaba de retirar e iría a parar al PP. Los socialistas creen que es un error y recurrirán. Si el PP gana ese diputado en juego, alcanzaría los siete escaños y el PSOE bajaría a 19. Ciudadanos se estrena en la Diputación de Badajoz con un escaño.