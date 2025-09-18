El PSOE de Don Benito denuncia «anomalías» en varias plazas municipales

E. Domeque Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El PSOE de Don Benito denuncia la existencia de casos de «enchufismo» en la política de Personal del Ayuntamiento dombenitense. «Una situación que afectaría a más de una docena de puestos de trabajo con los que consideran que se vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público», sostiene el portavoz socialista, Manuel Gómez.

En ese sentido, argumenta que en los dos años de gobierno de la coalición de Siempre Don Benito y PP se han convocado plazas que deberían haberse concedido con procesos de oposición o concurso-oposición, «pero han sido en muchos casos manipuladas para beneficiar a personas vinculadas a intereses particulares».

Así, señala a plazas de administrativo o técnicos A2, entre otras. «Han sido adjudicadas a personas con vínculos familiares o sindicales», afirma Gómez que no descarta la vía judicial ante esta situación por posible prevaricación debido a estas irregularidades. Desde el PSOE aseguran que una docena de puestos de trabajo habrían sufrido «anomalías» en los procesos de selección.

Respuesta del Gobierno local

El Ayuntamiento respondió a través de un escrito en el que asegura que todos los procesos de selección y promoción se realizan conforme a la legalidad. En ese sentido, destaca que los tribunales de selección los forman funcionarios de carrera, «tanto del propio Ayuntamiento como de otras instituciones, lo que garantiza la fe pública del proceso», además de representantes sindicales. Por ello, consideran «especialmente grave» que se ponga en duda la honorabilidad de empleados públicos.

Además, critican «la incoherencia» del Grupo Socialista por cuestionar su gestión, mientras «guarda silencio ante situaciones irregulares ya judicializadas y acontecidas en la propia Diputación de Badajoz, institución a la que pertenece su portavoz». Por último, instan al PSOE a acudir a los tribunales si dispone de pruebas.