HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gómez muestra los comentarios de Pilar Aparicio en Facebook. E. D.
DON BENITO

El PSOE de Don Benito denuncia «anomalías» en varias plazas municipales

Ante las acusaciones de empleos adjudicados «por vínculos familiares o sindicales», el Consistorio defiende que todos los procesos cumplen con la legalidad

E. Domeque

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El PSOE de Don Benito denuncia la existencia de casos de «enchufismo» en la política de Personal del Ayuntamiento dombenitense. «Una situación que afectaría a más de una docena de puestos de trabajo con los que consideran que se vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público», sostiene el portavoz socialista, Manuel Gómez.

En ese sentido, argumenta que en los dos años de gobierno de la coalición de Siempre Don Benito y PP se han convocado plazas que deberían haberse concedido con procesos de oposición o concurso-oposición, «pero han sido en muchos casos manipuladas para beneficiar a personas vinculadas a intereses particulares».

  • i

  • www.hoydonbenito.es

Así, señala a plazas de administrativo o técnicos A2, entre otras. «Han sido adjudicadas a personas con vínculos familiares o sindicales», afirma Gómez que no descarta la vía judicial ante esta situación por posible prevaricación debido a estas irregularidades. Desde el PSOE aseguran que una docena de puestos de trabajo habrían sufrido «anomalías» en los procesos de selección.

Respuesta del Gobierno local

El Ayuntamiento respondió a través de un escrito en el que asegura que todos los procesos de selección y promoción se realizan conforme a la legalidad. En ese sentido, destaca que los tribunales de selección los forman funcionarios de carrera, «tanto del propio Ayuntamiento como de otras instituciones, lo que garantiza la fe pública del proceso», además de representantes sindicales. Por ello, consideran «especialmente grave» que se ponga en duda la honorabilidad de empleados públicos.

Además, critican «la incoherencia» del Grupo Socialista por cuestionar su gestión, mientras «guarda silencio ante situaciones irregulares ya judicializadas y acontecidas en la propia Diputación de Badajoz, institución a la que pertenece su portavoz». Por último, instan al PSOE a acudir a los tribunales si dispone de pruebas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  2. 2 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  3. 3

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  4. 4

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  5. 5 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena
  6. 6

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  7. 7 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  8. 8 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  9. 9 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  10. 10

    Seis colegios extremeños acortan su jornada por el calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE de Don Benito denuncia «anomalías» en varias plazas municipales

El PSOE de Don Benito denuncia «anomalías» en varias plazas municipales