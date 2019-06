PSOE e IU se ausentan del pleno y no hay investidura en Zalamea María Fortuna Lo justifican para que los izquierdistas fijen su postura definitiva CELESTINO J. VINAGRE Sábado, 15 junio 2019, 20:44

El panorama poselectoral extremeño, salpicado de hechos inéditos en las últimas horas, deja otra situación insólita. En Zalamea de la Serena, el Pleno de investidura se ha aplazado. El motivo es que no ha habido el número mínimo de concejales electos para poder celebrarse. Los concejales de PSOE (5 ediles) e IU (1) no han ido. Solo han acudido los 5 del PP. Como la ley marca que para celebrarse sesión plenaria deben estar al menos la mayoría absoluta del Pleno, éste no ha podido celebrarse y, de esta forma, no se ha elegido alcalde esta tarde. Se deberá celebrar ahora el lunes por la tarde. Es el único municipio de Extremadura en el que hoy no se ha elegido regidor, además de Cordobilla, donde deben repetirse elecciones.

PSOE e IU han emitido un comunicado en el que justifican su ausencia. Dicen que lo han hecho para dar tiempo a IU a que mañana, en otra asamblea (tuvieron una el jueves), decidan definitivamente qué hacer sobre la elección de alcalde. En encuentros asamblearios previos ha habido una gran división sobre si apoyar al candidato socialista o abstenerse. Si fuera así, el alcalde de Zalamea debería decidirse por sorteo, con una moneda al aire, como indicó HOY, al estar empatados a votos PSOE y PP.

«Trasladamos a la ciudadanía de Zalamea nuestra responsabilidad de que se permita la gobernabilidad del municipio, agotando todas las posibilidades políticas, no dejando que el azar tome una decisión tan importante para la vida de los ilipenses», concluye la nota conjunta.