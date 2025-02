El PSOE, Cs y Alarcón aprueban los presupuestos municipales de Don Benito

ESTRELLA DOMEQUE Jueves, 2 de diciembre 2021, 07:52 Comenta Compartir

El pleno ha dado luz verde esta semana a los presupuestos municipales presentados hace unos días por el equipo de gobierno socialista con una propuesta equilibrada de ingresos y gastos de 38,52 millones de euros. Unas cuentas que han sido refrendadas en sesión plenaria con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Alejandro Alarcón; mientras que, el PP votó en contra.

La portavoz de Ciudadanos ya manifestó en comisión informativa las enmiendas que, finalmente, han sido aprobadas por el pleno. En concreto, solicitaba incluir en el presupuesto el proyecto de reforma de la calle Ayala, así como continuar la plataforma única en la calle Virgen. «La calle Ayala es una de las arterias principales, que une con la avenida de la Constitución y si se produce la fusión será uno de los puntos de conexión de ambas localidades, es una necesidad urbanística; mientras que en la calle Virgen sería conveniente llegar hasta la rotonda Virgen de las Cruces», explicaba ya en el pleno la portavoz de Cs, Mª Luisa Cifo.

i www hoydonbenito.es

El PP, en contra

Por el contrario, el grupo municipal popular argumentó su voto en contra a través de su portavoz, Ángel Luis Valadés: «Nos dicen que los presupuestos son pensando en las personas, que son unos presupuestos reales y centrados en nuestros ciudadanos. Yo sigo pensando que son unos presupuestos irreales y centrados en los números».

Valadés sostiene que la carga fiscal sigue siendo la misma que en años anteriores, «pese a que la pandemia ha castigado, y mucho, no sólo a los ciudadanos sino también a empresarios, hostelería y demás». El portavoz 'popular' exigió también mayor participación en la elaboración de los presupuestos. «Nos traen los números, se olvidan de las personas y, por supuesto, se olvidan de la participación del resto de grupos políticos; excepto esa licencia que se han permitido hoy con Ciudadanos». Si bien, no presentaron enmiendas: «Me podrá decir que no hemos presentado enmiendas; le puedo dar un repaso de las enmiendas que presentaron ustedes cuando estaban en la oposición, no tenemos ni para una hoja, y fueron bastantes años».