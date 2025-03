El PSOE acusa a equipo de gobierno de Los Santos de «manosear constantemente las bolsas de empleo»

LUCIO POVES Viernes, 14 de enero 2022, 08:12 Comenta Compartir

«El 2021 nuevamente ha sido un año marcado por la pandemia, pero también por el inicio de la recuperación», señala el PSOE local en su balance del año pasado, en el que es especialmente crítico con el Gobierno local en el tema laboral, ya que asegura que «el reparto del empleo público procedente de instituciones como Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz, que son los que aportan los fondos económicos –fondos a los que no le dan publicidad para aparentar que son ellos quienes los aportan cuando la realidad es que sólo son meros, y no buenos, administradores– lo utilizan para contentar a los vecinos financiando, su propia campaña electoral», lamentan los socialistas, que hablan de «política del miedo». Dice el PSOE que también «infunden el miedo entre los santeños, al dejar caer que si no los votan, no volverán a trabajar en nuestro ayuntamiento; una triste mentira impulsada por los señores del equipo de gobierno del PP; chantaje al que se suma el manoseo constante en las bolsas de empleo local»

Echan en falta la posible colaboración. «El Gobierno municipal del PP no admite ni críticas ni sugerencias de la oposición; para ellos no somos un colaborador necesario o un adversario político, sino el enemigo a batir y así, utilizan el rodillo de su mayoría para imponer su criterio sin prestar la más mínima atención a lo que los miembros de la oposición proponen por bueno que sea para el pueblo».

Los problemas existentes en nuestro pueblo, señala el PSOE «se apartan y se mira para otro lado, además de culpar siempre a otro».