HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LOS SANTOS DE MAIMONA

El PSOE abandona el pleno por rechazar una propuesta suya

LUCIO POVES

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Los concejales socialistas –único en la oposición al PP– abandonaron el pleno la pasada semana tras ser rechazada, por la mayoría conservadora, una propuesta del PSOE de que el nuevo centro de salud llevase el nombre del recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara. El PP rechazó la propuesta porque «el ayuntamiento no tiene competencia en esta materia». Según los proponentes, no se trataba de que el ayuntamiento pusiera el nombre sino de evidenciar ante la Junta la voluntad del municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  4. 4 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  5. 5 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  6. 6

    El Ayuntamiento de Badajoz, obligado a borrar mensajes en redes sociales tras la denuncia del PSOE
  7. 7 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  8. 8 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  9. 9 21-D: Guardiola presenta un programa electoral para que «Extremadura siga lanzada»
  10. 10

    78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE abandona el pleno por rechazar una propuesta suya