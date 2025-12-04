El PSOE abandona el pleno por rechazar una propuesta suya

LUCIO POVES Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los concejales socialistas –único en la oposición al PP– abandonaron el pleno la pasada semana tras ser rechazada, por la mayoría conservadora, una propuesta del PSOE de que el nuevo centro de salud llevase el nombre del recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara. El PP rechazó la propuesta porque «el ayuntamiento no tiene competencia en esta materia». Según los proponentes, no se trataba de que el ayuntamiento pusiera el nombre sino de evidenciar ante la Junta la voluntad del municipio.