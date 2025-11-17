La provincia de Badajoz registra dos temblores en el último mes El Instituto Geográfico Nacional detectó este sábado un movimiento sísmico de 2,6 grados en la localidad pacense de Valverde de Leganés

R.B.C. Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:49

La provincia de Badajoz ha registrado dos temblores en el último mes. Y un tercero, el 31 de octubre, muy próximo a la región que fue detectado en Portugal, a escasos 20 kilómetros de la frontera con Extremadura.

El último movimiento se ha detectado este sábado muy próximo a la ciudad de Badajoz. Esta vez el epicentro ha estado en localidad pacense de Valverde de Leganés. El temblor, de 2,6 grados de magnitud en la escala de Richter, se produjo sobre las 10.00 horas. Para ser exactos, se ha anotado a las 09:53:00, según el reporte del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Además, el movimiento fue a nivel de la superficie terrestre, por lo que es posible que fuera sido sentido por la población.

El terremoto se ha ubicado en la latitud 38.6638, longitud -6.9306.

Este temblor se ha dado al oeste de la provincia pacense, zona en la que se suelen registrar los temblores en la región, que es justo en la frontera con Portugal o en el centro.

Últimos movimientos

El último terremoto que anotó el IGN, además del antes mencionado en Portugal, tuvo lugar el 17 de octubre, con el epicentro muy próximo a la localidad pacense de Higuera la Real, en la frontera con la provincia de Huelva. El temblor, de 1,6 grados de magnitud en la escala de Richter, se produjo sobre las 16.45 horas a nivel de la superficie terrestre.

El anterior tuvo lugar el 17 de julio, en la localidad pacense de Villarta de los Montes. El temblor, de 2 grados de magnitud en la escala de Richter, se produjo a las 18:34:25, según el reporte del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

En ese mismo mes, el 3 de julio, tuvo lugar otro con epicentro muy próximo al municipio de Fuente de Cantos. El movimiento sísmico en aquella ocasión fue de 1.7 de magnitud en la escala de Richter. En el mes de marzo ya tuvo lugar en esta misma localidad otro movimiento sísmico, muy cerca del detectado a primeros del presente mes. La magnitud de ese temblor fue 1.5 de magnitud en la escala de Richter y se detectó a las 00.46 horas, a un kilómetro de profundidad.

Entre medio de los dos temblores de Fuente de Cantos se produjo el pasado 17 de mayo otro en Alconchel, de parecida intensidad (1,6) y a seis kilómetros de profundidad.

Todos estos pequeños terremotos, por su escasa magnitud son muy difíciles de ser apreciados. El que sí sintieron muchos extremeños fue el ocurrido el jueves 27 de febrero con el epicentro en Cazalla de la Sierra y Constantina, a unos 30 kilómetros de la provincia de Badajoz. Ese movimiento sísmico fue superior al detectado este sábado ya que fue de 4,1 de magnitud en la escala de Richter y fue detectado en numerosas localidades extremeñas.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) recogió numerosos reportes automáticos y de vecinos, alarmados por el temblor de tierra, que en principio se catalogó con una intensidad máxima de III-IV en diferentes localidades de Sevilla y Córdoba.

En la provincia de Badajoz se sintió con intensidad III o II en buena parte del territorio pacense. Hornachos es uno de los municipios en los que se dejó sentir con fuerza este movimiento telúrico. «¿Lo habéis notado? El estruendo ha sido importante», compartió en sus redes sociales el alcalde de este municipio pacense, Francisco Buenavista García.