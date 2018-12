Se prohíbe celebrar fiestas navideñas en locales sin autorización y en casetas del ferial de Zafra IRINA CORTÉS Domingo, 9 diciembre 2018, 11:14

El Ayuntamiento avisa de que los locales que carezcan de una autorización expresa no podrán dedicarse a fiestas navideñas. Explica el Consistorio que en estas fechas se vienen destinando determinados inmuebles de la ciudad a locales para la celebración de fiestas, «sin que se haya acreditado que cuentan con las condiciones necesarias». Afirma que, además, suponen molestias para los vecinos de la zona.

Por todo ello, la Alcaldía no autoriza la celebración de este tipo de fiestas en locales que, previamente, no acrediten ante el Ayuntamiento que reúnen las condiciones necesarias para ello. Del mismo modo, explica el bando, no se autoriza en ningún caso estas celebraciones en las casetas festivas del recinto ferial.