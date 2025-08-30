HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los Santos de Maimona

El programa cultural Uva Eva Beba se clausura hoy con un pasacalles

L. Poves

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:46

La programación cultural de la Uva Eva Beba de Los Santos será clausurada hoy sábado, a partir de las 21.30 horas, con un vistoso pasacalles denominado 'Vertumno, siglo de oro y risas', a cargo de Atakama Teatro. El espectáculo es un homenaje itinerante a los cómicos del Siglo de Oro y a lo que en la época se denominó 'fiesta barroca', donde se mezclaba danza, música y teatro.

El pasacalles, que forma parte de la Red de Teatros de la Junta de Extremadura, partirá desde el Teatro Cine Monumental para recorrer la plaza de Vistahermosa, la calle Mérida, la avenida de la Constitución, el entorno de la Plaza de San José, la avenida Diego Hidalgo, la calle Vía de la Plata, la plaza Chica y la plaza Teniente Carrasco para finalizar en la plaza de España.

