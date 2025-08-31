'El Principito', en portugués oliventino

A. PARRA. Domingo, 31 de agosto 2025, 12:07 Comenta Compartir

El oliventino Manuel Sánchez Fernández, apasionado de las lenguas clásicas y del portugués que se hablaba en Olivenza, ha publicado la primera traducción del cuento infantil 'El Principito de Antoine' al portugués oliventino, bajo el título 'U príncipi piqinínu'. La idea de este vecino de Villarreal, afincado en Cataluña, surgió en 2004. Tras años de dedicación, la obra ve la luz y está disponible para ser leída en la biblioteca municipal Manuel Pacheco.