HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

'El Principito', en portugués oliventino

A. PARRA.

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:07

El oliventino Manuel Sánchez Fernández, apasionado de las lenguas clásicas y del portugués que se hablaba en Olivenza, ha publicado la primera traducción del cuento infantil 'El Principito de Antoine' al portugués oliventino, bajo el título 'U príncipi piqinínu'. La idea de este vecino de Villarreal, afincado en Cataluña, surgió en 2004. Tras años de dedicación, la obra ve la luz y está disponible para ser leída en la biblioteca municipal Manuel Pacheco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  4. 4

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  5. 5

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  6. 6

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  7. 7 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  8. 8

    Un verano entre explosiones en las casas de campo de Cáceres
  9. 9 Un gol del meta del Pontevedra frustra al Cacereño
  10. 10

    La Junta rechaza que se tome agua del Cijara para una planta de hidrógeno verde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 'El Principito', en portugués oliventino