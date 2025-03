Presentan un cartel de Semana Santa de Zafra lleno de simbolismo

ANA MAGRO Lunes, 17 de enero 2022, 08:43 Comenta Compartir

La Hermandad de la Jesús Orando en el Huerto, del Doloroso Corazón de María y Entrada Triunfal en Jerusalén, que procesiona en el Domingo de Ramos, es este año la encargada de anunciar la Semana Santa de Zafra, una tarea que su Junta de Gobierno encomendó a la artista andaluza Irene Dorado Miret. Ella, y el hermano mayor de la cofradía, Víctor Galván Tomillo, fueron los encargados de descubrir esta obra durante el acto organizado por la Junta Local de Hermandades y Cofradías, en el que también fue presentado el pregonero de la Semana Santa, Antonio Domínguez Mancera.

Desde el año 2006 la Oración no anuncia la Semana Santa. Víctor Galván, especialmente emocionado, explicó por qué se eligió a la artista para esta tarea para la que tuvieron varias opciones encima de la mesa. Finalmente se seleccionó a esta artista por la gran variedad de técnicas que domina y su trayectoria, «la hemos dejado crear, aunque por nuestra parte le hemos proporcionado las premisas y elementos de lo que queríamos que reflejara», indicó Galván. A partir de 2022, el cartel de Semana Santa será elaborado por orden estricto de Pasión, de tal manera que aquellas hermandades y cofradías que celebren sus aniversarios fundacionales salen del orden, y podrán hacer su propio cartel conmemorativo si así lo estiman oportuno, pero no anunciarán la Semana Santa si no les corresponde.

Características del cartel

Irene Dorado explicó las características técnicas del cartel anunciador de la Semana Santa 2022, un óleo sobre tabla con unas medidas de 146x89 centímetros.

La escena principal representada es la de Jesús orando en el Monte de los Olivos, pero cuenta con varios detalles que hacen que al mismo tiempo estén representadas las tres imágenes titulares de la hermandad: la Entada Triunfal en Jerusalén, con la palma que lleva la paloma en el pico; Jesús orando en el huerto, con la escena principal; y el Corazón Doloroso de María, con la paloma que hace referencia a la imagen titular en el altar de la Iglesia del Rosario, donde encima de la corona tiene un paloma.

Por otro lado, está representada la Semana Santa de Zafra con la vista del pueblo y la iglesia del Rosario, uno de los templos más simbólicos de la Semana Santa y sede canónica de la cofradía . También queda representada la Santísima Trinidad: Padre (representado a través de la fe con la imagen del Hijo rezando en el monte antes de su Pasión), Hijo (Jesús orando) y Espíritu Santo (la paloma, uno de los símbolos más antiguos de Dios).