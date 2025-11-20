HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carolina Preciado, concejala de Igualdad, durante la presentación. P. G.
ALMENDRALEJO

Presentadas las actividades en Almendralejo con motivo de un nuevo 25-N

El martes tendrá lugar una marcha solidaria, se leerán varios manifiestos y se iluminarán de morado varios edificios

Paco Galeano

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La concejala de Igualdad, Carolina Preciado, daba a conocer ayer la programación de actividades preparadas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un programa «amplio, diverso y participativo», en voz de la edil socialista, que incluía actividades que comenzaron a desarrollarse a principios de este mes, pero que vivirá precisamente el próximo martes coincidiendo con la conmemoración la jornada central.

Un minuto de silencio

Ese día, para las 12.00 horas, se ha programado un minuto de silencio frente a la puerta principal del Ayuntamiento en memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia machista. Posteriormente, y hasta las 13.30 horas, la calle Real acogerá la creación colectiva de una gran pancarta artística conmemorativa sobre el día. A la misma hora, el IES Arroyo Harnina dinamizará una actividad creativa y participativa en la que el arte servirá como herramienta de reflexión y rechazo a la violencia machista.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, arrancará la 'Marcha del 25-N'. Lo hará desde el Ayuntamiento hasta la plaza de Espronceda, donde el Consejo Local de la Mujer, Includes y Feafes darán lectura a diferentes manifiestos.

Ese día también se iluminarán de color morado los edificios municipales «como gesto de duelo, visibilización y compromiso institucional», señalaba Preciado durante su comparecencia.

