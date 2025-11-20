Presentadas las actividades en Almendralejo con motivo de un nuevo 25-N
El martes tendrá lugar una marcha solidaria, se leerán varios manifiestos y se iluminarán de morado varios edificios
Paco Galeano
Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00
La concejala de Igualdad, Carolina Preciado, daba a conocer ayer la programación de actividades preparadas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un programa «amplio, diverso y participativo», en voz de la edil socialista, que incluía actividades que comenzaron a desarrollarse a principios de este mes, pero que vivirá precisamente el próximo martes coincidiendo con la conmemoración la jornada central.
Un minuto de silencio
-
i
-
www.hoyalmendralejo.es
Ese día, para las 12.00 horas, se ha programado un minuto de silencio frente a la puerta principal del Ayuntamiento en memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia machista. Posteriormente, y hasta las 13.30 horas, la calle Real acogerá la creación colectiva de una gran pancarta artística conmemorativa sobre el día. A la misma hora, el IES Arroyo Harnina dinamizará una actividad creativa y participativa en la que el arte servirá como herramienta de reflexión y rechazo a la violencia machista.
Ya por la tarde, a las 18.00 horas, arrancará la 'Marcha del 25-N'. Lo hará desde el Ayuntamiento hasta la plaza de Espronceda, donde el Consejo Local de la Mujer, Includes y Feafes darán lectura a diferentes manifiestos.
Ese día también se iluminarán de color morado los edificios municipales «como gesto de duelo, visibilización y compromiso institucional», señalaba Preciado durante su comparecencia.