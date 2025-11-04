Presentación en Castuera de la saga 'Mecánica de fluidos'

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

F. VÁZQUEZ. La escritora Monserrat Mendoza presenta, en la biblioteca municipal, a las 18.30 horas, la saga literaria 'Mecánica de fluidos', de los que es autora. Este es el primer acto cultural de la localidad correspondiente al programa de noviembre.

El próximo viernes, a las 21.00 horas, la compañía extremeña de Ribera del Fresno, 'Batilo Teatro', presentará en el centro cultural de Castuera la obra, 'Pésame, pésame mucho', una comedia llena de curvas, risas, llantos y sobresaltos.

El sábado 8, nueva representación teatral, en esta ocasión con la compañía Palique Teatro, que pondrá en escena a las 21.00 horas, también en el centro cultural, 'La Calentura'.