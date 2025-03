Badajoz ensalza en el Día de la Provincia el talento y éxito de sus premiados

Premiados por mejorar la vida de los hombres y mujeres pacenses

Campanario disfrutó de una hora y media llena de aplausos al compromiso, la trayectoria y dedicación de extremeños que han sabido impulsar la región de la mano de siete entidades y personas. Ellos fueron los premiados en el Día de la Provincia con un importe en metálico de 3.000 euros y un trofeo en cada modalidad, siendo la primera de ellas la de Cultura y Deportes para la profesora de Salvamento y Socorrismo Inés González.

El Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros recogió el galardón de Economía Verde y Circular por la campaña 'Más cerámica, menos plástico', mientras que Natalia Cristina Concepción lo recogió como gerente de la empresa Serna Spirulina, dedicada al cultivo y comercialización de alga espirulina.

Otros galardonados

Otra premiada fue la jueza cordobesa Beatriz Miranda, magistrada desde 2011 con destino en el Juzgado de lo Penal de Don Benito, que recibió el premio de Igualdad. Por su parte, el premio Integración Social y Laboral de Personas con Discapacidad lo recogió el gerente de la empresa dombenitense Pi Medical, Juan Francisco Sánchez, creada en plena pandemia para la fabricación de mascarillas.

El galardón de Innovación Turística fue para la empresa vitivinícola Pago de las Encomiendas, con su director, Diego Reyes, como representante; mientras que el premio Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue para el proyecto 'There is not Planet B' del instituto de Educación Secundaria Albarregas de Mérida, recogido por su director, Federico Benítez, y la coordinadora del proyecto, María Jesús Villegas. Los encargados de entregar todos estos galardones fueron representantes del tejido asociativo campanariense.

El acto estuvo presentado por la actriz Raquel Bazo y contó con el entretenimiento de Zircus Animación y la actuación de la escolanía Pueri Angelorum de Campanario, bajo la dirección de Andrés Ángel Blanco.